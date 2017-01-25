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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Frank Kohl Quartet - Rising Tide

стиль:
25.01.2017

Frank Kohl Quartet - Rising Tide
Уже первые пару треков альбома Rising Tide дали возможность понять, что играет здесь джазовый гитарист очень высокого класса. А биография Фрэнка Коля стала хорошей иллюстрацией к тезису о том, что не только талант, но и судьба порой весьма прихотливо решает, кому стать мировой звездой, а кому…. Фрэнк Коль – выпускник Беркли. Правда, случилось это не сегодня и не вчера: он получил степень в престижном джазовом колледже еще в первой половине семидесятых годов. А музыкой вообще и гитарой в частности он увлекся еще в шестидесятые – разумеется, под влиянием Beatles. Его первыми гитарными кумирами были Клэптон и Хендрикс, но потом появились новые имена – Уэс Монтгомери, Джим Холл, Джордж Бенсон: сердце Фрэнка качнулось к джазу. Эта любовь и привела его в Беркли. Он учился там примерно в те же годы, что и Мэтини, и Скофилд – эти имена сегодня знает каждый мало-мальски интересующийся джазом человек. Уверен, что имя Фрэнка Коля для большинства наших читателей, как и для меня, до сих пор было незнакомо, хотя профессионалы высоко ценили и ценят по сей день его мастерство.

Фрэнк – уроженец Нью-Йорка и там он начинал свою джазовую карьеру. В 1981 году вышел его дебютный альбом, а через два года он отправился на Западное побережье, где в Сан-Франциско работал в бэнде Дона МакКаслина. После восьми лет в Калифорнии Коль перебрался в Сиэттл, где живет и работает по сей день, время от времени наведываясь на Восток, в родной Нью-Йорк, для выступлений в клубах и записи альбомов. Здесь создавался и Rising Tide, его четвертый альбом в качестве лидера. В квартет Фрэнка Коля вошли на сей раз его родной брат, пианист Том Коль, опытнейший басист Стив ЛаСпина, в свое время работавший с Джимом Холлом, и ударник Джон Доти.

Альбом Rising Tide Коль составил частично из стандартов, частично – из собственных композиций. При этом не очень большой по времени звучания оказался удивительно разнообразным. Коль часто предстает здесь очень лиричным, если хотите – романтичным гитаристом, с удивительным мастерством и теплотой исполняя, скажем, и собственную Richman Poorman (название, как в известном романе Ирвина Шоу), и My Romance Роджерса и Харта. Но рядом в программе стоят и истекающая блюзовым чувством Late Night, и резкий, острый Rock and Roll (обе вещи сочинил сам Коль). А заканчивает альбом Фрэнк сольным, без сопровождения, исполнением композиции Виктора Янга Beautiful Love – три минуты предметного урока на тему «мастерство гитариста». Если кого-то и удостаивать титула «музыкант, заслуживающий большего признания», то Фрэнк Коль, на мой взгляд, - лучшая кандидатура. Впрочем, послушайте сами!

© & (p) 2017 Pony Boy Records
8 tks / 51 mins
(Frank Kohl – g; Tom Kohl – p; Steve LaSpina – b; Jon Doty – dr;)
Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
мэйнстрим
страна
США
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