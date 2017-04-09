Gregory Lewis Organ Monk - The Breathe Suite

Социальные или политические темы обычно поднимают в песнях. Это свойственно рок-музыке. Джаз, тем паче джаз инструментальный, не в состоянии в лоб выражать эмоции своих создателей по тому или иному поводу. Но он это делает по-своему. Сразу вспоминается знаменитая Fables of Faubus классика Чарли Мингуса. Протестом против расовой дискриминации в Штатах был и фри-джаз, как таковой. Эта традиция жива и сегодня, примером чему служит новая работа темнокожего пианиста и органиста из Нью-Йорка Грегори Льюиса.
Льюис заявил о себе мастерской игрой на Хэммонд-органе и альбомом, посвященным творчеству Телониуса Монка. Словосочетание Organ Monk стало его творческим псевдонимом, надо скащать, весьма громким. Потом был неожиданный на фоне предшественника альбом, посвященный джазовым стандартам. И вот – новый неожиданный поворот: альбом-сюита The Breathe Suite. Грегори работал над этим сочинением, получив поддержку в виде гранта «Общества камерной музыки» США. Широкий и гневный общественный резонанс, выливавшийся нередко в столкновения с полицией, поджоги и иные уличные беспорядки, вызвала целая серия фактов убийства полицейскими в разных городах США темнокожих соотечественников, которые стражам порядка казались вооруженными и опасными. Наверное, иногда это было так, наверное, иногда это было совсем не так, например, в случае гибели в Детройте семилетней девочки. Этот текст – не расследование, а рассказ о новой работе музыканта, которого эти события поразили в самое сердце.
«Я не могу протестовать, потому что в этом случае попаду в тюрьму. А если я попаду в тюрьму, без опеки останутся мои пять детей. И я делаю то, что я делаю: пишу музыку… Я хотел бы, чтобы эту запись услышал каждый… Если она хоть на мгновение утешит эти семьи (имеются ввиду семьи жертв полицейского насилия – прим. Л.А.), это то, что я действительно могу сделать» - так говорит о своем сочинении сам Грегори Льюис. Сюита состоит из пяти частей, в их названиях – имена жертв печальных событий: Chronicles Of Michael Brown, Aiyana's Jones Song, Eric Garner. Язык сочинения Грегори близок как академической традиции, так и джазовому авангарду. Неизменными партнерами его органа выступают в разных частях два дуэта гитара + ударные: в одних случаях известный гитарист Марк Рибо и ударник Нэшит Уэйтс, в других – Рон Джексон и Джереми Бин Клемонс. В трех частях звуковую палитру мощно расцвечивают духовые: тенор-саксофон Реджи Вудса и труба Райли Маллинса. Но всегда основой звучания остается Хэммонд лидера – иногда это короткие, но точные реплики в диалогах с другими инструментами, реже – развернутые сольные партии.
Музыка The Breathe Suite не проста для восприятия. Язык произведения достаточно сложен, напрмер, в девятнадцатиминутной первой части Chronicles Of Michael Brown, но подчас музыка достигает эмоциональных высот, особенно характерных, на мой вкус, в Aiyana's Jones Song. Учитывая тематику произведения, тут трудно говорить о некоем эстетическом удовольствии от прослушивания. The Breathe Suite – документ, яркая творческая и человеческая реакция талантливого музыканта на трагичные события. Думаю, такое определение тут наиболее уместно. 2017 5 tks / 45 mins (Gregory Lewis – Hammond B3 org; Nasheet Waits (tks 1,4), Jeremy BEAN Clemons (tks 2,3,5) – dr; Mark Ribo (tks 1,4), Ron Jackson (tks 2,3,5) – g; Reggie Woods (tks 1,4,5) – ts; Riley Mullins (tks 1,4,5) – tp;) Линк предоставлен Jazz Promo Services Леонид Аускерн