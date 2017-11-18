Gregory Lewis - Organ Monk Blue

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
Беларусь, Германия, реклама, Франция

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка, Япония

печать
сохранить как pdf
Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Gregory Lewis - Organ Monk Blue

стиль:
18.11.2017

Gregory Lewis - Organ Monk Blue
Два очень не похожих друг на друга альбома выпустил в 2017 году органист и композитор из Нью-Йорка Грегори Льюис. The Breathe Suite была в концептуальном плане острым социально-политическим документом, воплощенным в жизнь с помощью инструментов авангардного джаза (об этой работе можно найти информацию на сайте), а представляемый сегодня новый альбом Льюиса Organ Monk Blue какой-то идеологической подоплеки не содержит и лежит в сфере чистой музыки, причем несколько иной по содержанию.

Прежде всего, она гораздо понятнее объясняет, почему словосочетание Organ Monk постоянно появляется на обложках альбомов этого музыканта. В музыку Монка Грегори был влюблен с детства, а его мать считает, что это произошло, когда он находился еще в утробе. Монка очень любил отец Льюиса, рано ушедший из жизни музыкант, который постоянно слушал дома его пластинки. Так что, наследственность здесь проявилась самым очевидным образом. Любовь к музыке новатора джазового фортепьяно Грегори Льюис соединил с блистательной техникой игры на Хэммонд-органе, которая заставляет вспомнить имена Джимми Смита и Лэрри Янга – его главных маяков в этой сфере. Отсюда и ставшее его вторым именем прозвище Organ Monk. В новой работе Organ Monk Blue предложил слушателям свою интерпретацию восьми пьес Телониуса Монка, как очень известных, вроде Green Chimneys, так и редко исполняемых, как Blue Hawk, которую и сам Монк записал всего лишь однажды. Это очень «горячие» версии, полные фанковых грувов, от которых, кажется, орган Люиса вот-вот просто расколется пополам. И в то же время эти версии наполнены блюзом и соответствующими эмоциями, что делает альбом универсальным лакомым блюдом для поклонников обоих направлений. Мне лично Organ Monk Blue оказался очень близок и слушал я его с неизменным удовольствием неоднажды.

Органное трио, в формате которого записывался альбом, выключает также двух участников и предыдущей записи Льюиса – гитариста Марка Рибо и ударника Джереми Бин Клеммонса. Первый из них, очень известный и очень востребованный мастер, начинавший в кругах нью-йоркского даунтауна, и с блеском играющий все, от нео-клезмера до фри-джаза, по праву может разделить с Грегори возможный успех этой работы. Его соло в Blue Hawk, отменные диалоги с органом в дргих пьесах – выше всяких похвал. В целом же альбом стал отличным сюрпризом, напоминающим, что конец года близок и начинается сезон праздничных подарков. Organ Monk Blue, пятый альбом в дискографии Грегори Льюиса, – одна из первых ласточек.

2017

8 tks / 52 mins

(Gregory Lewis – Hammond B3 org; Marc Ribot – g; Jeremy Bean Clemmons – dr;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
современный блюз, фанк
страна
США
Расскажи друзьям:

Еще из раздела издано в 2017 г.
ADHD - #6 Akua Dixon - Akua’s Dance Alan Broadbent - Developing Story Alex Weitz - Luma
© 2017 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com