Gregory Lewis - Organ Monk Blue

Два очень не похожих друг на друга альбома выпустил в 2017 году органист и композитор из Нью-Йорка Грегори Льюис. The Breathe Suite была в концептуальном плане острым социально-политическим документом, воплощенным в жизнь с помощью инструментов авангардного джаза (об этой работе можно найти информацию на сайте), а представляемый сегодня новый альбом Льюиса Organ Monk Blue какой-то идеологической подоплеки не содержит и лежит в сфере чистой музыки, причем несколько иной по содержанию.
Прежде всего, она гораздо понятнее объясняет, почему словосочетание Organ Monk постоянно появляется на обложках альбомов этого музыканта. В музыку Монка Грегори был влюблен с детства, а его мать считает, что это произошло, когда он находился еще в утробе. Монка очень любил отец Льюиса, рано ушедший из жизни музыкант, который постоянно слушал дома его пластинки. Так что, наследственность здесь проявилась самым очевидным образом. Любовь к музыке новатора джазового фортепьяно Грегори Льюис соединил с блистательной техникой игры на Хэммонд-органе, которая заставляет вспомнить имена Джимми Смита и Лэрри Янга – его главных маяков в этой сфере. Отсюда и ставшее его вторым именем прозвище Organ Monk. В новой работе Organ Monk Blue предложил слушателям свою интерпретацию восьми пьес Телониуса Монка, как очень известных, вроде Green Chimneys, так и редко исполняемых, как Blue Hawk, которую и сам Монк записал всего лишь однажды. Это очень «горячие» версии, полные фанковых грувов, от которых, кажется, орган Люиса вот-вот просто расколется пополам. И в то же время эти версии наполнены блюзом и соответствующими эмоциями, что делает альбом универсальным лакомым блюдом для поклонников обоих направлений. Мне лично Organ Monk Blue оказался очень близок и слушал я его с неизменным удовольствием неоднажды.
Органное трио, в формате которого записывался альбом, выключает также двух участников и предыдущей записи Льюиса – гитариста Марка Рибо и ударника Джереми Бин Клеммонса. Первый из них, очень известный и очень востребованный мастер, начинавший в кругах нью-йоркского даунтауна, и с блеском играющий все, от нео-клезмера до фри-джаза, по праву может разделить с Грегори возможный успех этой работы. Его соло в Blue Hawk, отменные диалоги с органом в дргих пьесах – выше всяких похвал. В целом же альбом стал отличным сюрпризом, напоминающим, что конец года близок и начинается сезон праздничных подарков. Organ Monk Blue, пятый альбом в дискографии Грегори Льюиса, – одна из первых ласточек. 2017 8 tks / 52 mins (Gregory Lewis – Hammond B3 org; Marc Ribot – g; Jeremy Bean Clemmons – dr;) Линк предоставлен Jazz Promo Services Леонид Аускерн