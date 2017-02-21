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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Gerry Gibbs & Thrasher People - Weather or Not

стиль:
21.02.2017

Gerry Gibbs & Thrasher People - Weather or Not
Дизайн обложки этого альбома явно уводит нас в семидесятые годы прошлого века. Это не случайно: по крайней мере, половина его – это трибьют музыке знаменитой группе Weather Report. Почему только половина? Что ж, начнем по порядку. Последние несколько лет барабанщик и композитор Джерри Джибс по прозвищу The Thrasher («Молотильщик») стал настоящим ньюсмейкером в мире джаза. Начиная с 2013 года, он наделал много шума с проектом Thrasher Dream Trio, выпустив три альбома с такими гигантами джаза, как Рон Картер и Кенни Бэрон. Все они оказались очень успешными, а первый из них даже удостоился номинации на Грэмми (рецензии можно найти на нашем сайте). И вот – резкое изменение курса. Джерри лишь сохранил вариацию своего фирменного прозвища в названии проекта Gerry Gibbs & Thrasher People и остался верен долгому и плодотворному творческому союзу с независимым лейблом Whaling City Sound. В остальном – полное обновление.

Weather or Not – это двойной альбом, где на первом диске музыканты исполняют музыку Weather Report, а на втором – музыку самого Джерри. Проект большой и амбициозный, но трибьют музыке Завинула, Шортера и Пасториуса здесь не цель, а средство. Автор liner notes Билл Милковски цитирует Джиббса: «Я нашел парней, которым действительно очень хотелось это сделать. Все выглядело следующим образом: Парни, вы действительно хотите стать настоящей группой? Потому что моя цель не просто записать альбом, а представить всем новый бэнд. Вот о чем идет речь». Этими парнями стали молодой, тридцатилетний пианист и клавишник Алекс Коллинз, ранее мне (и не только мне) совершенно неизвестный, и опытный басист Ханс Главишник (австриец по происхождению, как и Завинул), которого читатели должны были запомнить по целому ряду рецензировавшихся у нас проектов, в которых участвовал этот весьма востребованный музыкант.

Для программы из музыки Weather Report Джерри отобрал и аранжировал самые известные хиты классиков фьюжн: тут и Mr.Gone, и Black Market, и Punk Jazz, и, конечно же, Birdland – всего 12 композиций. И он сам, и Ханс росли на этой музыке, сложнее было Алексу, человеку другого поколения, у которого эти темы не вошли с юности в плоть и кровь. Но Джерри и не повел своих Thrasher People по пути создания очередного джаз-рокового трибьюта. Опытнейший Милковски мудро подмечает в liner notes: попытка соревноваться в музыке фьюжн с классиками стиля заранее была бы обречена на провал, ввиду хотя бы своей вторичности. Джиббс поступил иначе: он ввел в бой как бы классическое джазовое фортепьянное трио, вооружив его до зубов, как из акустического, так и из электрического арсенала, но глядя на музыку Weather Report из дня сегодняшнего: не забывая о свинге и не педалируя роковые и фанковые акценты. В результате музыка WR осталась вполне узнаваемой, но задышала свежестью и вполне современной стильностью. Сам Джибс помимо ударных работал и со множеством перкуссионных инструментов, включив всю свою практически неисчерпаемую изобретательность, Главишнику наверняка зааплодировал бы и покойный Пасториус, а Колллинз … После Weather or Not этот парень наверняка станет знаменитым. Потрясающее мастерство и креативность!

Второй диск альбома имеет подзаголовок: «Сюита жизни: 1981 – 2016». Сюда Джерри включил вещи, сочиненные в разные периоды собственной жизни – от 11-го класса школы и до настоящего времени. Программа оказалась очень разнообразной по стилистике. Тут можно найти и бразильский джаз (Just Glad to Be Anywhere), и фламенко (Joaquin & Pinky), и ритм-энд-блюз (Patrice Rushen, I’m Simply Waiting), и карибскую музыку (Caribbean Song), и госпел (Road Trip). Если же говорить об исполнении, то все добрые слова, сказанные о первом диске альбома, с полным правом можно отнести и ко второму.

Как говорит сам Джиббс, альбом был записан за три дня, микширование заняло еще два. Но перед этим музыканты четыре месяца репетировали по два дня в неделю, и в студию пошли только тогда, когда были готовы на сто процентов. Большую работу уже оценили по достоинству многие ветераны джаз-рока, в том числе бывшие участники Weather Report – Питер Эрскин, Алекс Акунья, и сам Уэйн Шортер. Альбом обязательно стоит услышать и фэнам Weather Report «еще с того времени», и молодым. Думаю, он не разочарует никого.

© & (p) 2017 Whaling City Sound
2 CD
1st: 12 tks / 58 mins
2nd: 16 tks / 57 mins
(Gerry Gibbs – dr, congas, kalimba, glockenspiel, balifone, castinet, Mini Moog Synth (CD1 – tk 6, CD 2 – tks 3,7,10), all electronics music programming (CD 1 – tk 3, CD 2 – tk 10), mouth drums (CD 2 – tk 12), harp (CD 2 – tk 10); Alex Collins – Steinway D ac.p, Fender Rhodes, Hammond B-3 org, all voc (except CD 2 – tk 3); Hans Glawishnig – ac.b, el.b, el.b guitar solos with pick & guitar amp;)
Линк предоставлен Mixed Media

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
мэйнстрим, фьюжн
страна
Австрия, США
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