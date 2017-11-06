Gil Hockman - Becoming

… Спокойный, приятный голос, который заставляет вспомнить скорее Пита Сигера или Дилана (но без его хрипотцы), чем роковых, джазовых и тем более оперных певцов. Мелодии балладного плана, иногда с легким оттенком блюза. Гитара, деликатное, почти минималистское синтезаторное обрамление. Песни выдержаны по большей части в минорных тонах, но это та грусть, которую называют сладкой, их слушаешь с удовольствием и сожалеешь, когда они заканчиваются. Эту стилистику я назвал бы фолк-роком или американой, однако, тут больше подошел бы термин «африкана», если бы корневая музыка зулу, коса, да и африканеров имела бы с ней что-то общее.
Дело в том, что автор и исполнитель этих песен Гил Хокмэн живет в Южно-Африканской Республике, в Йоганнесбурге, и если и говорить тут об американе или фолк-роке, то только, как о пересаженных на местную почву. Гил вырос в семье, где музыку любили, но никогда ею профессионально не занимались. Сам он тоже по юности щипал гитарные струны, но не более того. И только подобравшись к тридцати годам, Гил понял, что музыка может стать делом его жизни. Поздно начав, он стартовал довольно энергично. Первый его альбом Too Early In The Journey появился в 2011 году. Затем последовали ЕР All The Things (2013) и полноформатный альбом Dolorous (2014). Представляемый сегодня Becoming с необычной рентгенограммой летучей мыши на обложке стал его четвертым релизом. Хокмэн много концертирует, выступает не только на родине, но и в Европе, особо выделяя здесь Берлин.
Becoming, как обычно для Гила, - полностью авторский альбом. Все песни были сочинены, оснащены запрограммированными эффектами и записаны в его доме в Йоганнесбурге. Несколько друзей музыканта помогли ему в одном случае с текстом для песни, а в другом – дополнительными партиями на тамбурине и шейкере. Как выглядят песни этого альбома, я попытался обрисовать в начале этого текста. С удовольствием я слушал весь диск, но особо выделю, пожалуй, стартовую The Days of Our Lives, Monday 7 September и Dreaming. Позднее начало музыкальной карьеры имеет свои плюсы: вы слушаете песни не амбициозного и мало видевшего в жизни юнца, а человека, вкладывающего в свою работу и накопившийся жизненный опыт, и зрелость чувств и мыслей. Мне они были интересны. © & (p) 2017 Gil Hockman 10 tks / 38 mins Диск предоставил Julien Fernandez, Five Roses Press Леонид Аускерн