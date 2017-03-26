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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Gianni Bianchini - Type I

стиль:
26.03.2017

Gianni Bianchini - Type I
Тhe Great American Songbook, список классических американских стандартов, похоже, обладает волшебными свойствами. Какую страницу ни возьми – ноты одинаковые, но каждый в них заглянувший, интерпретирует по-своему. Пианист и педагог, уроженец Флориды италоамериканского происхождения Джанни Бьянчини своим дебютным альбомом Type I, записанным в Остине, Техас, также предложил свой, индивидуальный вариант прочтения целого ряда громких хитов прошлых лет.

Хотя альбом и дебютный, но Бьянчини далеко не новичок в джазе. Он играл, записывался или учился с такими мастерами, как Джейсон Марсалис, Артуро Сандоваль, Джон Скофилд, Джошуа Редмэн, Стефон Харрис. Бьянчини и сам гастролирует по всему миру во главе собственного фортепьянного трио. Другое дело, что очень важным направлением его деятельности остается джазовое образование. Джанни и сам много учился, последнюю свою степень, докторскую, он получил в Университете Техаса. Сейчас же он является профессором по классу джазового фортепьяно в университете Кито, в Эквадоре и, кроме того, читает лекции в университетах Техаса и Нью-Йорка. Часть своих лекционных тезисов д-р Бьянчини демонстрирует в Type I.

Записан альбом в формате классического джазового фортепьянного трио с несколькими гостями. Самое громкое имя в составе, несомненно, принадлежит представителю знаменитой новоорлеанской джазовой семьи Джейсону Марсалису. Джейсон выступает здесь, как перкуссионист, и его звучание заметно влияет на общий саунд в стартовом треке My Romance – но не более. Приятное впечатление оставляют и эпизоды с вокалом гостьи альбома – певицы Карен Теннисон. В ряде треков поет и сам Бьянчини, но это скорее дань ауре той эпохи, когда были написаны основные номера его программы, когда джаз был поп-музыкой своего времени.

Джанни Бянчини включил в программу вещи самых громких хит-мейкеров довоенного периода: Роджерса и Харта (My Romance, My Heart Stood Still), братьев Гершвинов (A Foggy Day), Керна и Мерсера (I’m Old Fashioned), Филдса и Керна (The Way You Look Tonight), а также несколько более поздних произведений – Two For The Road Манчини и Periscope главного лирика постбопа Билла Эванса. Вместе со своей ритм-группой Брэндон Гуэрра - Ричард Микель Бьянчини исполняет эту музыку с подлинным вдохновением, на весьма современном языке, не исключающем, однако, пиетета по отношению к классическим оригиналам. Как говорит сам Бьянчини, основную свою задачу он видит в том, чтобы поднять настроение слушателю. Что ж, он знает, что говорит. Джаз и ему самому помогает жить и творить: название альбома отражает не только первый номер альбома в его дискографии, но и безжалостный диагноз, с которым он живет: диабет первого типа. Джазовая энергетика – один из главных союзников Джанни в борьбе с недугом и он щедро делится ею со слушателями.

© 2017 Gianni Bianchini Entertainment
12 tks / 73 mins
(Gianni Bianchini – p, voc; Jason Marsalis – perc; Brandon Guerra – dr; Richard Mikel – b; Karen Tennison – voc;)
Диск предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
мэйнстрим, свинг
страна
США
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