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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Pablo Aslan - Contrabajo

стиль:
11.01.2019

Pablo Aslan - Contrabajo
Аргентинского басиста Пабло Аслана наши читатели могут помнить по совместному альбому с Роджером Дэвидсоном, который обозревал jazzquad.ru. Аслан, уже много лет живущий в США, хорошо известен, как большой мастер полистилистки, успешно сочетающий интерес к джазу с различной этнической музыкой: в первую очередь, естественно, с аргентинским танго, но также и с музыкой афро-кубинской, испанской, клезмерской. Одновременно Аслан является глубоким знатоком и чутким исполнителем музыки академической. В своем новом проекте Contrabajo широта музыкальных вкусов Пабло Аслана проявилась в полной мере.

У альбома есть подзаголовок: «Сочинения для контрабаса и струнного квартета». В этом проекте Аслан сотрудничает с аргентинским квартетом «Петрус» из Буэнос-Айреса. Все музыканты этого академического квартета работают в филармоническом оркестре театра «Колон» и свой ансамбль назвали в честь легендарного мастера музыкальных инструментов XVII века Пьетро Гуарнери из Кремоны. Кстати, одна из участниц квартета, виолончелистка Глория Панкаева – бывшая москвичка, выпускница Гнесинки, живущая в Аргентине с 1998 года. Еще один важнейший, но оставшийся «за кадром» участник проекта – бывший педагог Аслана Габриэль Сенанес, ставший его со-продюсером. В альбоме звучит его музыка, а также музыка целого ряда других авторов в его аранжировке.

Стилистику альбома можно выразить формулой «академическая музыка плюс танго». Аслан и его земляки с другого края континента играют музыку бразильца Вила-Лобоса (Preludio #1), пьесы испанского композитора Алексиса Куадрадо, а рядом с ними в программе стоят Come Sunday Эллингтона, две пьесы в духе нуэво-танго и просто танго старого партнера Пабло Роджера Дэвидсона, собственная Tanguajira Аслана, два танго от его друга и учителя Сенанеса, а завершает альбом узнаваемая с первого такта знаменитая La Cumparsita. То, что все это звучит необыкновенно красиво, читатель может догадаться. Но услышать, как именно низкий голос контрабаса сочетается со струнными, как контрабас, традиционно ритмический инструмент ведет мелодическую линию, как Пабло уводит, при необходимости, свой инструмент в, казалось бы, недоступные ему верха, как его контрабас превращается в ударный инструмент – для этого надо послушать Contrabajo.

И почти наверняка, вы не пожалеете о своем выборе. Поклонник академической музыки оценит глубину трактовок и изысканность звучания, джазфэн удивится очень интересной интерпретации духовной музыки Дюка Эллингтона, ну а любители танго будут просто купаться в море любимых мелодий. Особо надо сказать о двух пьесах. В Tanguajira к Аслану и Quarteto Petrus пришел знаменитый кубинский музыкант, кларнетист Пакито Д’Ривера, также давний партнер Аслана, а в финальной La Cumparsita, шедевре уругвайского танго, к контрабасу и струнным добавил голос своего бандонеона уругвайский ветеран Рауль Хаурена. Отличный репертуар, высокое мастерство исполнения – этот альбом надо услышать!

© & (p) 2018 Soundbrush Records

10 tks / 54 mins

(Pablo Aslan – b; Quarteto Petrus: Pablo Saravi, Hernan Briatico – vi; Adrian Felizia – viola; Gloria Pankaeva – cello; with Paquito D’Rivera – cl (tk 4); Raul Jaurena – bandoneon (tk 10);)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Аргентина, Куба, Россия, Уругвай
музыкальный стиль
академическая музыка, нуэво танго

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