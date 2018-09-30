Paula Rae Gibson & Kit Downes - Emotion Machine

Свои первые музыкальные альбомы британцы Пола Рэй Гибсон и Кит Даунс выпустили в одном и том же году – 2007-м, но ни тогда, ни в течение долгого времени после этого их творческие пути не пересекались. Пола Рэй Гибсон сделала себе имя, как фотограф. Она выпустила несколько альбомов художественных фотографий. Кроме того, она снималась в кино, писала киносценарии и музыку для кино (Пола – вдова кинорежиссера Брайана Гибсона). Но еще она поет, поет собственную лирику, немножко странную, загадочную и необычную, как ее голос. После того, первого альбома 2007 года No More Tiptoes, появилось еще несколько ее работ, последняя – в 2012 году. Пола Рэй Гибсон сотрудничала при их записи с такими видными представителями британской музыкальной сцены, как Уилл Грегори, Айво Ним и Мартин Бейкер. И вот, в 2018 году настало время совместного проекта с Китом Даунсом. Талантливый джазовый пианист,выпускник Королевской Академии музыки, Даунс дебютировал в уже уромянутом выше 2007 году альбомом Empirical, записанным с одноименной группой и сразу ставшим альбомом года в авторитетном журнале Jazzwise. После этого Даунс много и плодотворно работал с группой Troyka, в дуэтах и соло, был удостоен джазовой премии Би-Би-Си в номинации «восходящая звезда» (2008). В 2018 году он стал артистом знаменитого лейбла ЕСМ, выпустив здесь альбом сольных импровизаций на церковном органе. И в этом же году, в ноябре, выходит его совместный проект с Полой Рэй Гибсон Emotion Machine.
Встречу лирики и голоса Гибсон с музыкой Даунса создатели проекта устроили на авангардно-минималистическом поле. Даунс использует здесь только фортепьяно и виолончель, лишь в двух треках Пола и Кит ввели дополнительные краски – тенор-саксофон, контрабас и ударные. В основном же это дуэт голоса и инструмента. Название Emotion Machine выглядит очень удачным в контексте содержания альбома. Здесь действительно много эмоций, много внутреннего наряжения, но выражаются они весьма сдержанно. Голос Гибсон звучит отстраненно, словно из каких-то астральных глубин. Короткие, отрывистые инструментальные штрихи Даунса удачно подчеркивают недосказанность лирики Гибсон, где многое передается не только текстом, но и общим эмоциональным настроением. Отзвуки самых разных направлений в этой музыке улавливаешь с трудом, как радиолюбитель – сигналы пропавшей в полярных льдах экспедиции. Мне, к примеру, в Love On Time по эмоциональному накалу неожиданно почудилось нечто родственное эстетике Джима Моррисона и The Doors. Эту композицию, наряду с Black Hole и финальной Brave, я бы назвал лучшими в программе альбома, который знаменует появление на британской новоджазовой сцене нового многообещающего дуэта. Будет ли у этого сотрудничества продолжение, или оно останется разовым экспериментом – покажет будущее.
Веселая обложка и столь же позитивный альбом. Итальянский пианист Альберто Пибири с юных лет любил джаз и боготворил Оскара Питерсона. В технике игры он старался брать пример со своего кумира, а организовав трио (как у Питерсона!), часто ...
Добро пожаловать в мир финской новоджазовой музыки! Трио, состоящее из Альфа Форсмана, Тапани Вариса и Ээро Савелы, объединяет музыкантов разных поколений. Барабанщик Альф (или Аффе) Форсман – ветеран финского рока и джаза, игравший ...
Одинокие человеческие фигурки едут вверх и вниз по эскалаторам на обложке нового альбома Аллена Остин-Бишопа, но название этого проекта в противовес картинке оптимистично утверждает: No One Is Alone («Никто не одинок»). О том ...