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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Phil Schurger - The Waters Above

стиль:
11.08.2018

Phil Schurger - The Waters Above
Впервые приступая к прослушиванию диска, изданного лейблом со столь оригинальным названием, как ears&eyes Records, я предполагал, что и музыку он должен издавать нетривиальную. Что же, в случае с Филом Шаргером эти надежды оправдались. The Waters Above – второй для уроженца Индианы и жителя Чикаго альбом на этом лейбле. Первый, Echoes of the Ancestors, был издан пару лет назад, записан тем же составом и так же содержал авторскую музыку Фила. Эд Копп из Jazziz очень точно, на мой взгляд, оценил музыку Шаргера, рецензируя тот альбом: «Слушателю не обязательно быть мистиком, чтобы оценить его музыку, обладающую колтрейновской экспансивностью. Флуктуационирующие темпы и спиралевидные импровизации придают музыке Шаргера мистические свойства, и даже заранее сочиненные пассажи блистают хроматизмом. Исполнение безукоризненно, особенно взаимодействие между Шаргером и Уордом.»

Все вышесказанное можно смело отнести и к The Waters Above. Добавить что-либо тут трудно, а вот прокомментировать стоит. Дело в том, что для Шаргера музыка ценна не только сама по себе, но и как инструмент самопознания и медитации. Он увлечен мистическими элементами различных культур, от Каббалы до африканских культов, и на своем сайте публикует не только новости музыкального творчества, но и свои статьи с названиями, вроде «Пустота и практика не-идентификации» или «Применение элементарного в выступлениях. Медитационный путь к познанию зала». Кому интересно, пусть после прослушивания шрагеровских длинных композиций с короткими названиями, Scorpio, Aniculapo или Yoruba, прогуляется по сайту Фила. Мне же хватило музыки, которая, на мой вкус, самодостаточна. Забыв о музыковедческих и справедливых дефинициях Коппа, я слушал The Waters Above, словно читал высокоинтеллектуальный, но написанный не модернистским, а традиционным (что вы хотите, сегодня Колтрейн – это мэйнстрим, то есть, практически, традиция) языком роман. Меня восхищали искрометные диалоги гитары лидера и альт-саксофона Грега Уорда, резонерские соло басиста Джеффа Грини, его же неторопливые дискуссии с Шаргером. Да, и не забыть про Уоллеса! Его ритмические рисунки на ударных – это, если хотите, пейзажные зарисовки, комментарии, словом, тот фон, на котором и разворачивается действие. Уберите фон – и действие анемично повисает в пустоте…

Отличное взаимопонимание музыкантов объясняется тем, что они уже давно работают вместе, участвуют в проектах друг друга и хорошо чувствуют малейшие движения партнеров. The Waters Above, возможно, в музыкальном плане только развивает и продолжает идеи Echoes of the Ancestors, которого я не слышал, но идеи линейного развития, похоже не сильно вдохновляют Фила Шаргера. Его больше интересует продвижение не вперед, а вглубь, что с успехом и демонстрирует его новый альбом.

© & (p) 2018 ears&eyes Records

6 tks / 65 mins

(Phil Schurger – g; Greg Ward – as; Jeff Greene – b; Clif Wallace – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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