Rachel Caswell - We’re All in the Dance

Третье появление канадского музыканта кубинского происхождения в нашем СD-обзоре. Последний раз его имя можно было увидеть на наших страницах в 2016-м, в связи с Blues, Etc…, дуэтным альбомом Дель Джанко и Джимми Баускилла. Обзор ...