Rachel Caswell - We’re All in the Dance

«Рэйчел – замечательная певица, обладающая глубокой чувственностью и фантастическим импровизационным талантом в сочетании с богатым голосом» - это сказала сама Шейла Джордан, и я готов был подписаться под каждым ее словом еще три года назад, обозревая предыдущий альбом Рэйчел Кэсуэлл All I Know (текст можно найти на сайте). Ее новая работа We’re All in the Dance оставляет еще более сильное впечатление.
All I Know – альбом дуэтов Рэйчел то с басистом Джереми Алленом, то с гитаристом Дэйвом Стайкером. Дуэт, голос и инструмент, – это, можно сказать, графика, изображение, где использованы только две краски. Не то We’re All in the Dance, где с Рэйчел Кэсуэлл работает уже целое комбо (то квартет, то квинтет инструменталистов, с участием того же Страйкера, ставшего и продюсером проекта в целом). Это уже живопись, причем с очень яркой и щедрой палитрой красок.
Любоваться ею начинаешь с первого же трека, одного из сильнейших в альбоме – интерпретации известной песни Стинга Fragile. Я всегда любил ее и в оригинале, но Кэсуэлл придала этой вещи истинно джазовый шарм, великолепно передавая свинговый заряд темы (аранжировка Страйкера), а там, где слов текста уже просто не хватало, переходя на искусснейший скэт. Достойным партнером ее голосу здесь (и еще в двух треках) выступает скрипка ее младшей сестры Сары Кэсуэлл, добавляющая треку безупречную элегантность. Помимо собственных проектов у сестер Кэсуэлл есть и общий: Caswell Sisters Quintet – заманчиво было бы послушать! А есть еще и мощнейший блюз Drown in My Own Tears из репертуара Рэя Чарльза, с истинно блюзовым интонированием Рэйчел и грустной гитарой Страйкера, есть и вокальная скэтовая эквилибристика паркеровской Dexterity, где голос Рэйчел соревнуется с саксофонной скороговоркой оригинальной версии отца бопа. И практически в каждой композиции Кэсуэлл оставляет место для ярких инструментальных эпизодов своих партнеров. В Devil May Care, еще одном пртенденте на титул лучшего трека альбома, скэт вокалистки оттеняют гитарная партия Страйкера, фортепьяно Фабиана Альмазана и отличная работа ударника Джонатана Блэйка. В Tell Me A Bedtime Story Хэнкока Альмазан столь же хорош, пересев за клавиши Фендер Родса, а в Two for The Road Манчини голос Кэсуэлл напутствует в дорогу слаженный дуэт ударных Блэйка и баса Линды Мэй Хан О.
Похоже, увлекшись, я перечислил половину композиций альбома. Поверьте, и не упомянутые пять оставшихся отнюдь не слабее. Рэйчел Кэсуэлл удался ровный и очень сильный альбом. Удивительно, почему имя этой прекрасной джазовой вокалистки, достойной наследницы классических традиций женского джазового вокала Эллы, Сары и Билли, не фигурирует в первых строках разнообразных анкет, от DownBeat до JJA? Для кого-то слишком традиционная манера пения? Не знаю, не знаю… Очень хотелось бы, чтобы ее новая работа получила достойную оценку. Горячо рекомендую! © & (p) 2018 Turtle Ridge Records 10 tks / 59 mins (Rachel Caswell – voc; Sara Caswell – vi (tks 1,3,5); Dave Stryker – g; Fabian Almazan – p, Fender Rhodes; Linda May Han Oh – b; Jonathan Blake – dr;) Линк предоставлен Jazz Promo Services Леонид АУСКЕРН