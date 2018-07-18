Peter Lin - With Respect

Тромбонист Питер Лин родился в Батон-Руж, Луизиана, он американец китайского, а точнее – тайваньского происхождения. Тонкости джазового искусства Питер постигал в нескольких университетах. У него были отличные учителя – Кертис Фуллер, Стив Турре, Конрад Хервиг, но, прежде всего – Слайд Хэмптон, один из самых славных тромбонистов в современном джазе. Сегодня Лин и сам преподает основы джаза, имеет опыт выступлений со многими джазовыми звездами, а также является менеджером того же Слайда Хэмптона. With Respect – дебютный альбом Питера Лина, и его ментор снабдил проект своего ученика и коллеги весьма теплым напутствием.
Между тем, альбом достаточно необычен. В стартовом проекте Питер решил отдать дань своим этническим корням. Пять из семи треков альбома – это популярные тайваньские песни разных лет, сочиненные местными композиторами и исполнявшиеся популярными исполнительницами, чьи имена – Цай Чин, Тереза Тенг и так далее – вряд ли много скажут нашим читателям. При этом, такая композиция, как Rose, Rose, I Love You, записанная впервые Фрэнки Лэйном в 1951 году, была и остается единственным хитом в США, сочиненным китайским композитором. Разумеется, если бы это была просто поп-музыка, вряд ли бы она попала на страницы нашего сайта. Конечно же, все эти вещи звучат в джазовых аранжировках Лина, превратившись во вполне добротный мэйнстрим-джаз и, пожалуй, лишь в той же Rose, Rose, I Love You можно расслышать элементы китайского колорита. Есть в альбоме и одна авторская композиция самого Лина, за название которой он отдельно поблагодарил в liner notes альбома одного из саксофонистов своего состава Энтони Нельсона: Born Here, From There – коротко и точно отражает этнический бэкграунд самого Питера Лина. И, наконец, альбом ученика Хэмптона не мог обойтись без его композиции. My Blues – это трибьют учителю от Питера Лина.
Для записи альбома Лин собрал ансамбль, формат которого на обложке обозначен неологизмом «линтет». По сути, здесь внушительная группа духовых, «эскортируемая» гитарой, фортепьяно, басом и ударными. Среди партнеров Лина есть очень известные люди, например, ударник Винард Харпер или тот же Энтони Нельсон. В большинстве треков много сольных партий духовых, часто передающих эстафету друг другу, как в The Moon Represents My Heart. Оригинально решил Питер и начало собственной пьесы Born Here, From There, где его тромбон задает темп последующему развитию вместе с контрабасом Бена Рубенса. А больше всего (это, разумеется, субъективное мнение) мне понравился My Blues, как бы обрамленный унисонной игрой духовой пачки на старте и финише и сольными партиями, как духовых, так и гитары и ударных между ними. Альбом не очень велик по объему, но то, что успел сказать Питер Лин с партнерами за эти пол-часа, вызывает желание услышать его еще раз и, так сказать, более обстоятельно. © & (p) 2018 Peter Lin 7 tks / 32 mins (Peter Lin – tb; Anthony Nelson Jr. – ts, ss, fl; Anthony Ware – as; Benjamin Kovacs – ts; James Zollar – tp; Oscar Williams II – p; Charlie Sigler – g; Ben Rubens – b; Nic Cacioppo, Winard Harper – dr;) Линк предоставлен Kari-On Productions Леонид АУСКЕРН