Phicus & Ilia Belorukov - K(nо́)t

Новый релиз петербургского лейбла авангардной и экспериментальной музыки Intonema Records увековечил визит своего шефа Ильи Белорукова в Барселону. Там летом 2017 года саксофонист и электронщик Белоруков, один из лидеров петербургской экспериментальной сцены, записал совместный альбом K(nо́)t с местным трио Phicus, в котором играют гитарист Ферран Фажес, басист Алекс Ревириего и ударник Васко Трилла. Как гласит анонс от лейбла «…музыканты исследуют тембры инструментов, работая как с традиционными звуками, так и с расширенными техниками игры. Слушая этот диск, можно легко потеряться в хитросплетениях микротональных дроновых фактур и спонтанно возникающих ритмах». Свидетельствую: все так, а вдобавок Phicus и Илья задали своим потенциальным слушателям немало головоломок даже на уровне названий и альбома, и своих импровизаций.
Knоt, как известно, по-английски означает «узел». Но музыканты выделили в названии среднюю часть этого слова, акцентировав месседж некоего отрицания, которое, признаюсь, мне «прочесть» не удалось. Как, впрочем, и стартового трека Pasha, в названии которого так и хочется увидеть простое и знакомое русское имя. Зато с остальными названиями в рамках “узловой» тематики все логично. Музыканты вспомнили и легендарный «Гордиев узел», связанный с историей походов Александра Македонского, и сакральный в буддистской традиции «Бесконечный узел», и известный в традициях самых разных культур, а также в самом обычном вязании «Соломонов узел».
Плетение узлов – искусство тонкое и неторопливое. Может быть, поэтому российско-каталонский квартет каждую из своих довольно объемных, за исключением Solomon's Knot, композиций разворачивает неспешно, даже медитативно. Электрогитара, контрабас, альт-саксофон и электроника ведут свои линии и переплетают их (понятное дело, в узлы) медленно, действительно, словно пробуя те или иные оттенки звучания и их сочетания, отбрасывая их и вновь пробуя новые варианты. Этот подход характерен для каждого из треков. И в каждом из них определенный диссонанс (если можно употреблять этот термин по отношению к столь экспериментальной музыке) вносят ударные. Васко Трилла тоже ведет свою линию, но делает это в отличие от коллег более динамично. Не знаю, уместен ли в данном случае и такой термин, как драйв, но я бы определил его партии именно так. Конечно, если ваша постоянная джазовая «диета» ограничена максимум мэйнстримом, то K(nо́)t покажется вам чересчур экспериментальным. Но те, кто постоянно слушает авангард, чрезмерного радикализма здесь, пожалуй, не обнаружат. Даже альт-саксофон Ильи здесь порой звучит «своим голосом», что в записях Белорукова бывает отнюдь не всегда. Так что, ценители сонористических экспериментов, думаю, встретят новый проект от Intonema с интересом. © & (p) 2018 Intonema Records 4 tks / 40 mins (Ferran Fages – el.g; Àlex Reviriego – b; Vasco Trilla – dr; Ilia Belorukov – as, small electronics;) Линк предоставил Илья Белоруков Леонид АУСКЕРН