Joanna Wallfisch - Blood And Bone

Еще один очень обаятельный и совсем не гадкий утенок на нашем джазово-блюзово-этническом сайте. Да, то, что делает Джоанна Уолфиш, лишь в каких-то черточках соприкасается с джазом, а также с роком и фолк-роком. Эта исполнительница собственных песен каким-то образом нашла собственную неповторимую нишу на огромном пространстве между Джони Митчелл и Кейт Буш и очень уверенно себя в ней чувствует. Blood And Bone – уже четвертый ее альбом, а его предшественники получали весьма сочувственную и положительную прессу в весьма серьезных изданиях, например, в джазовом Downbeat. О ее творчестве с большим энтузиазмом отзывался, скажем, такой мэтр современного джазового фортепьяно, как Фред Херш. Кроме того, Джоанна – потрясающий ньюсмейкер. Летом 2016 года, к примеру, она совершила большой концертный тур по всему Западному побережью Штатов … на велосипеде, прихватив с собой в этот путь в тысячу километров только любимую гитарку-укулеле и луп-педаль. История этого тура с концертами в десяти городах, от Портленда, Орегон до Лос-Анджелеса, Калифорния за месяц велопутешествия, облетела всю Америку.
Хотя Джоанна в основном живет и работает на обоих побережьях США, но родилась она в Англии, в семье с богатейшими музыкальными традициями. Ее бабушка Анита Ласкер-Уолфиш происходила из семьи немецких евреев, живших в Бреслау (Вроцлав), где тоже все занимались музыкой. Она оказалась одной из немногих выживших узниц Освенцима, игравших в организованном там нацистами женском оркестре. Родителями Джоанны являются известный виолончелист Рафаэль Уолфиш и играющая музыку барокко скрипачка Элизабет Уолфиш, уроженка Австралии. Брат Джоанны Бенджамин Уолфиш работает в Голливуде и является весьма успешным автором музыки для кино.
Blood And Bone – это лирический дневник в четырнадцати песнях, во многом основанный на личных переживаниях автора, на мыслях о жизни, любви, об ударах судьбы, после которых надо подниматься и идти дальше. Стартовая песня The Ship и финальная, она же титульная, Blood And Bone образуют своеобразное кольцо. В стартовой говорится о корабле, у которого есть «паруса, сделанные из крови и кости, и он знает свою дорогу к дому», а в финальной утверждается, что «неважно, в какой силы шторм вы попали, внутри вас всегда есть сила, которая поможет найти путь к берегу». Мои же персональные хиты альбома – это The Shadow Of Your Ghost и Choices. Трудно пройти мимо оригинального решения Runaway Child и, конечно же, эмоциональной Bo Ba Bo, где вместе с Джоанной поет детский хор из Мумбаи, с которым она работала в Индии в качестве волонтера.
Если только вы не узкий ригорист, слушающий музыку только определенного стиля, рекомендую всем, независимо от вкусов, послушать Blood And Bone. Думаю, разочарования эти песни не вызовут.
музыкальный стиль: фьюжн, мэйнстрим, блюз-рок, кроссовер
страна: США
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