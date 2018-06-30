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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Jeff "Siege" Siegel Quartet - London Live

стиль:
30.06.2018

Jeff Siege Siegel Quartet - London Live
Новый, второй по счету, альбом квартета известного американского ударника Джеффа «Сиге» Сигеля выходит на Artist Recording Collective в сентябре 2018г. Первый их альбом, King Of Xhosa, с участием южноафриканского трубача Фейя Факу был издан в прошлом году и его обзор можно найти на наших страницах. На сей раз квартет Сигеля впервые представляет свою концертную запись, правда, не очень новую. Она была сделана в 2010 году, на финише четвертого концертного тура квартета по Европе, когда, отыграв в Германии и Австрии, музыканты выступили в Лондоне, в клубе Pizza Express Jazz Club. Рядом с Джеффом в этом туре были его постоянные партнерши, пианистка Франческа Тэнксли и саксофонистка Эрика Линдси, а вот на басу работал уроженец Австрии Ули Лангталер.

Последний концерт тура – всегда особое событие. С одной стороны, у музыкантов накапливается усталость после долгой кочевой жизни, да вдобавок в тот день в Лондоне бастовали работники метро, так что хватило проблем и на пути в отель и на пути в клуб, но при этом в игре наступает полная раскрепощенность, никто подсознательно не бережет какие-то силы на будущие выступления, и музыканты могут показать все, на что они способны. На мой взгляд, в концерте в Pizza Express так и получилось.

По объему альбом вышел довольно солидным: более семидесяти минут звучания, в которые вошло всего восемь развернутых, по-настоящему концертных, пьес (девятый трек – это просто двадцать секунд благодарностей Джеффа зрителям от имени всего квартета). Как обычно у Сигеля, музыканты играли в основном музыку собственного сочинения, причем, не только лидера квартета. В программу вошли три композиции Джеффа, одна – Франчески и две – Эрики, а кроме того прозвучали Peace on Earth Колтрейна (с этой вещью Сигеля познакомил в свое время Дэйв Либмэн) и традиционный спиричуэл I Want Jesus to Walk With Me в аранжировке Артура Рэймса, в квинтете которого Сигель тоже когда-то работал. Впрочем, с кем только он не работал! Этот опытнейший музыкант может похвастаться таким списком коллабораций с титанами джаза, которым могут похвастаться считанные джазмены. Ну, а то, что путеводной звездой музыки Сигеля является Джон Колтрейн, можно сразу понять по стилистике квартета, да и помимо пьесы Трейна, играли они и композицию Сигеля Crescent Sound, ему посвященную. Ярких эпизодов в альбоме много. Мне очень понравились звучание тенор-саксофона Линдси в Peace on Earth, дуэт фортепьяно Тэнксли и контрабаса Лангталера в M Song, лиричной пьесе Сигеля, посвященной его жене Мире, отличное соло лидера в A New Freedom, а венцом ансамблевого звучания я назвал бы Crescent Sound. Словом, классический необоп – классный альбом!

© & (p) 2017 Artist Recording Collective

9 tks / 72 mins

(Jeff "Siege" Siegel - dr, perc; Erica Lindsay - ts; Francesca Tanksley - p; Uli Langthaler– b;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Австрия, США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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