John Daversa Big Band - American Dreamers: Voices of Hope, Music of Freedom

Политика и джаз всегда были неразрывны, хотя эта связь в разные исторические периоды и не была очевидной. Представляемый сегодня релиз – яркий и очень актуальный пример использования джаза в качестве инструмента политической борьбы. О яростном противостоянии в современных США республиканского президента Трампа и его противников из Демократической партии я тут распространяться не буду, наш сайт не о политике. Но история альбома American Dreamers: Voices of Hope, Music of Freedom заставляет все же обратиться к политическим реалиям США. Одним из пунктов противостояния разных политических сил является судьба так называемых «мечтателей». Это группа людей, преимущественно молодого возраста, которых разными путями привезли в Америку детьми и которые получили здесь временный вид на жительство. Их число достигает порядка восьмисот тысяч человек, большинство прочно интегрировано в американское общество, учится, работает. В 2017 году администрация Трампа решила аннулировать их документы, что грозит всей этой группе молодых людей высылкой.
Известный аранжировщик, трубач и бэнд-лидер неоднократный номинант на Грэмми, Джон Даверса собрал в Майами, где он преподает, специальный биг-бэнд для записи этого проекта. Одновременно, по всей Америке, точнее в 17 разных штатах, для участия в проекте было отобрано 53 «мечтателя», имеющих отношение к музыке. Все они представляют, так уж получилось, 17 разных стран – от Белиза и Сенегала до Швеции и Канады. Тут надо особо говорить о энергии и целеустремленности продюсировавших проект Кабира Сегала и Дага Дэвиса.
В результате родился альбом из 18 треков. Девять из них – это короткие рассказы о себе девяти «мечтателей» из разных стран. Эти рассказы предваряют музыкальные композиции, которых тоже девять. Подобраны они, что называется, «по теме». В результате, в программу альбома вошли такие широко известные вещи, как Living In America из репертуара Джеймса Брауна, знаменитая Immigrant Song от Led Zeppelin, America из «Вестсайдской истории» Леонарда Бернстайна, Deportee от Вуди Гатри и, конечно же, марш Stars and Stripes Forever и неофициальный гимн США America the Beautiful.
Альбом увидел свет в конце сентября, как раз перед промежуточными выборами в Конгресс США. Проект получил широкую публичную поддержку от многих американских сенаторов и конгрессменов, включая спикера Палаты Представителей Нэнси Пелотти. Выборы уже прошли. Их результаты тот, кто интересуется, уже знает. А вот альбом American Dreamers: Voices of Hope, Music of Freedom остался, как интереснейший и эмоциональный документ своего времени.
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