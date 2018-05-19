Mark Wingfield - Tales From the Dreaming City

Еще один, и очень приятный отзвук большого десанта «мунджунистов» во главе с шефом лейбла Леонардо Павковичем в каталонскую студию Каса Мурада в феврале 2016 года. В этом переоборудованном Хесусом Ровирой старинном здании с отличной акустикой в деревушке Баньерес дель Пинедес за несколько дней было проведено несколько сессий, и наш сайт уже имел честь представлять несколько альбомов, выпущенных MoonJune по следам этих сессий: Lighthouse от трио Уингфилд – Ройтер – Сиркис и The Stone House от квартета Уингфилд – Ройтер – Стави – Сиркис. Оба альбома были выпущены в 2017 году. И вот теперь, после тщательной работы по микшированию и мастерингу, проделанной Марком Уингфилдом уже дома, в Англии, под логотипом MoonJune выходит еще один альбом, но уже только с фамилией Марка на обложке: Tales From the Dreaming City.
Надо вспомнить, что для Марка Уингфилда, живущего в Англии американского гитариста, это уже второй на MoonJune личный альбом после работы 2015 года Proof of Light (о нем мы тоже писали). Как и тогда, как и в упомянутых выше совместных работах, Марк не расстается со своей любимой ритм-группой: англо-израильскими музыкантами Яроном Стави (безладовая бас-гитара) и Асафом Сиркисом (ударные). В новом альбоме в четырех треках можно услышать еще и голос синтезатора, за которым сидел бельгийский клавишник Доминик Вантомм.
И хотя состав исполнителей в этих двух программах Уингфилда не изменился, но внимательный слушатель сразу почувствует разницу между ними, да и сам Марк отмечает это. По его мнению, если Proof of Light был просто коллекцией его композиций, то у Tales From the Dreaming City более концептуальный подход. Здесь Уингфилд-композитор (а он автор всех пьес, лишь одна из которых – плод совместного сочинения со Стави и Сиркисом) последовательно сочетает основную мелодическую тему с прогрессией аккордов. Разумеется, импровизационный момент не исчезает и тут, но не он выходит на первое место. Соответственно, стилистически музыка Tales From the Dreaming City ближе к прог-року и даже академической музыке, чем к джазу, а уж определение ее, как фьюжн Уингфилд решительно отвергает.
Так или иначе, это прекрасный подарок поклонникам гитарной музыки. Вы услышите большого и очень самобытного мастера, отдаленно напоминающего Алана Холдсуорта. Сам Марк говорит, что его гитарными учителями были Хендрикс, МакЛафлин, Рипдал, тот же Холдсуорт, но с какого-то момента он просто перестал слушать гитаристов и перешел к Колтрейну, Джарретту и Гарбареку, что, несомненно, сказалось на его музыке. Помимо блестящей техники, в игре Марка Уингфилда всегда есть глубина, что сразу отличает его от многочисленных технически безупречных пустышек. Разумеется, работа Стави и Сиркиса только добавляет остроты его музыке. В качестве экзотической приправы к основному блюду можно отметить в финальном треке The Green-Faced Timekeepers пение Асафа Сиркиса в южно-индийской технике перкуссионного вокала конакол: Асаф в свое время отдал много сил изучению индийской музыки. © & (p) 2018 Dark Energy Music / MoonJune Records 10 tks / 62 mins (Mark Wingfield – g, soundscapes; Yaron Stavi – fretless bass g; Asaf Sirkis – dr, konakol singing (tk 10); with Dominique Vantomme – synth (tks 3,5,9,10);) Линк предоставлен MoonJune Records Леонид АУСКЕРН