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Various Artists - A Woman’s World – Songs of Resilience and Hope

стиль:
02.11.2018

Various Artists - A Woman’s World – Songs of Resilience and Hope
Парад женских голосов. Очень красивых голосов и очень разных. И в альбоме A Woman’s World – Songs of Resilience and Hope они сливаются в единый хор, представляюший всю нашу планету, потому что сборник, изданный британским лейблом ARC Music, включает записи исполнительниц самых разных стран. Некоторые имена здесь, например, южноафриканской группы Afrika Mamas или эфиопской певицы Минешу, уже знакомы нашим читателям по предыдущим релизам ARC Music, некоторые появляются на наших страницах впервые. И хотя поют эти женщины о разном, но общий знаменатель, частично отраженный в названии сборника, достаточно четок: это надежда на счастье, свое и детей, на мирную и достойную жизнь, на любовь.

Каждая из исполнительниц – это свой мир, свой яркий творческий путь, своя, порой очень сложная жизнь. Колумбийка Марта Гомес, двухкратный лауреат Латинского Грэмми в Almita Mía поет о любви, но эта живущая в Испании певица – еще и организатор антивоенного проекта Para la Guerra, nada («Для войны – ничего»). К миру призывает и эфиопский блюз Yeselam Ayer от живущей в Нидерландах Минешу. Звезда world music из Мадагаскара Ханитра мечтает о мире и благополучии на своей родной земле (Eka). В Канаде живет чешская певица Ленка Лихтенберг, с детских лет выступавшая на сцене пражского театра «Семафор» и уже в зрелом возрасте, осознав свои еврейские корни, посвятившая свое творчество еврейской культуре, в том числе клезмерской. Правда, ее песня Zum Gali, Gali, возрожденная средневековая мелодия, с ее пафосом труда, восходит скорее к эпохе пионеров киббуцного движения в Израиле. Khiyo – это секстет из Лондона во главе с певицей Сохини Алам, и в песне Purbo Digontey она на бенгальском воспевает мирное будущее своей родины – Бангладеш. Испанка Ана Алькаиде развивает в своей южной стране традиции игры на шведском народном инструменте никельхарпе, а песня Kalbu Ngalagu, совершенно ориентальная по своему строю, взята из начатого ею три года назад цикла Tales of Pangea, где вся наша планета предстает, как единый дом для всех ее обитателей. Композиция Auto-Retrato от португалки Марии Аны Бобоне – это настоящая музыка фаду, исполненная на очень высоком уровне. Не менее высок уровень исполнения русской духовной музыки в композиции About Hope фольклорным ансамблем «Аринушка». Этот коллектив поддерживает в Литве традиции своих предков-старообрядцев, бежавших на земли Великого Княжества Литовского после церковного раскола в Московском государстве в XVI веке. Великолепный образчик балканского фольклора демонстрирует сербская певица Биля Крстич и ее группа Bistrik Orchestra в композиции The Girl Sits Proud, обработке старинной народной песни XIX века. А вот бразильянка Кеумар в Onde Que сплавляет в единое целое латинские и африканские интонации с вполне современными модными элементами, придавая уникальное звучание своей музыке. Индианка Киран Ахлувалья в Jaane Na, песне о любви, также поддерживает концепцию сплава традиции (причем не только индийской) с современностью. Наконец, женский ансамбль из ЮАР Afrika Mamas представлен Imbokodo – песней-притчей о стойкости и несгибаемой воле женщины, достойным и логичным финалом этого «женского» сборника.

Впечатление от A Woman’s World – Songs of Resilience and Hope очень сильное. В начале этого текста уже говорилось, что некоторые исполнительницы уже знакомы по персональным альбомам. С огромным интересом послушал бы и отдельный альбом каждой, без исключения, вокалистки. Возможно, в издательских планах ARC Music уже прорабатываются такие идеи…

© & (p) 2018 ARC Music

12 tks / 50 mins

(Marta Gómez, Minyeshu, Hanitra, Lenka Lichtenberg, Khiyo, Ana Alcaide, Maria Ana Bobone, Folk Group Arinushka & Linas Rimša, Bilja Krstić and Bistrik Orchestra, Ceumar, Kiran Ahluwalia, Afrika Mamas;)

Линк предоставлен Amelia Zimmatore, ARC Music

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Бангладеш, Бразилия, Великобритания, Индия, Испания, Канада, Колумбия, Литва, Нидерланды, Португалия, Сербия, Чехия, Эфиопия, ЮАР, Мадагаскар
музыкальный стиль
африканская музыка, балканская музыка, индийская музыка, Латинский джаз, нео-клезмер, этно-джаз

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