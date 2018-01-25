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Véronneau - Love & Surrender
25.01.2018
Канадская певица Линн Вайроно происходит из французской части страны, провинции Квебек, и, естественно, начав петь на родине, она затем отправилась совершенствовать мастерство во Францию. Именно там ее профессиональная карьера получила новый импульс, Линн какое-то время выступала в успешном женском вокальном ансамбле Les Horribles Cernettes. Во Франции Вайроно познакомилась и с будущим мужем, британским гитаристом Кеном Айвисом, увлекавшимся в первую очередь блюзом и джазом. С третьим участником трио Véronneau, выросшим в Бразилии американским по происхождению гитаристом Дэвидом Розенблаттом, Линн и Кен познакомились, уже перебравшись из Франции в США. Акустическое трио Véronneau в перерывах между активными гастролями по Штатам и другим странам живет и работает в Вашингтоне и заслужило за последние годы немало лестных отзывов в прессе, а также престижных наград.
Акустическое трио с голосом и двумя гитарами предполагает прозрачный, акварельный саунд, этакий джазовый вариант Peter, Paul and Mary. В принципе атмосферичности в их новом альбоме Love & Surrender действительно много, но многочисленные гости существенно разнообразили звучание группы и сделали этот альбом подлинно международным проектом – тут мы можем найти музыкантов из Африки и США, Англии и Бразилии. Особенно ощутимо присутствие в большинстве треков прекрасного английского скрипача Дэйва Клайна, а также участвовавшего в записи всех песен ударника из Бразилии Бруно Лусини.
Программа альбома сложена как из собственных сочинений участников трио (скажем, стартовую Song of Love они написали все вместе, бразильскую по звучанию The Road сочинил Айвис, а единственную инструменталку September Moon – Розенблатт), так и каверов не самых стандартных и часто звучащих композиций, вроде La Javanaise Сержа Генсбура или Moons A Harsh Mistress Джимми Уэбба. Линн поет в альбоме на нескольких языках, и ее франкоязычные песни ничуть не менее привлекательны, чем англоязычные, а дуэт с бразильским гитаристом и певцом Джей Пи Сильвой в Voce Abusou/Fais Comme L’Oiseau вообще звучит на двух языках – французском и португальском. Акцент на бразильской музыке вообще заметен в Love & Surrender, внося пикантный аромат в англо-французский по преимуществу контент. Легкий, словно порхающий голос Линн Вайроно – пожалуй, самая запоминающаяся деталь этого приятного альбома. © & (p) 2018 Véronneau Music 10 tks / 38 mins (Lynn Véronneau - voc, whistling; Ken Avis – g, voc, harmonica; David Rosenblatt –g; with guests: Etu Dieng – el.b (tks 1,2); Tom King – acc (tks 4,6); Dave Kline – vi (tks 1,3, 4,6,8,10); Amadou Kouyate – kora (tk 2); Bruno Lucini – dr, perc; John Previti – b (tks 2,3,4,5); JP Silva – 7 string ac.g, voc (tk 9);) Линк предоставлен Kari-On Productions Леонид АУСКЕРН
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