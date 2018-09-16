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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Various Artists - Calm Waters, Rolling Swells & Roiling Seas

стиль:
16.09.2018

Various Artists - Calm Waters, Rolling Swells & Roiling Seas
Город Нью-Бедфорд в американском штате Массачусетс известен любому, кто читал великий роман Германа Мелвилла «Моби Дик или Белый Кит». Именно там начинается действие романа, что не случайно. Долгие годы Нью-Бедфорд являлся столицей китобойного промысла в США. Именно оттуда уходили в море десятки парусных судов на трудную и, порой, смертельно опасную охоту. В наше время этот город стал неожиданно весьма известным среди … джазфэнов. Успешный местный бизнесмен и любитель джаза Нил Вейс основал здесь независимый лейбл, которому дал, как истый патриот Нью-Бедфорда, звучное, связанное с его прошлым и запоминающееся название: Whaling City Sound.

Сегодня каталог изданий с логотипом в виде кита перевалил за сотню, весьма представительным выглядит список сотрудничающих с лейблом джазовых музыкантов. Назову, к примеру, такие имена, как всемирно известный саксофонист Дэйв Либмэн, барабанщик Джерри Джибс или уже закончивший свой земной путь десять лет назад гитарист Джо Бек. Все чаще релизы Whaling City Sound попадают в топ-группу самых популярных в Америке альбомов по данным JazzWeek, сам лейбл уверенно входит в число наиболее уважаемых, креативных и качественных компаний, записывающих джаз.

И вот, под номером 112 в каталоге Whaling City Sound появился первый в истории лейбла компиляционный сборник, составленный, за одним исключением, из записей 2015 – 2017 годов. Уровень лейбла очень хорошо можно почувствовать по композициям в исполнении тех же Либмэна и Джиббса, Эбэйта и Монтейро. Многие композиции мне знакомы по альбомам, которые в свое время рецензировались на сайте, но некоторые имена, скажем, сербского гитариста Рале Митича я ранее не знал. Calm Waters, Rolling Swells & Roiling Seas – так называется этот сборник с обложкой, украшенной красивым парусником на фоне моря. И сборник этот – не только парад достижений Whaling City Sound за последние годы, но и прекрасный гид по родному для Вейса и его лейбла города. В отлично изданном буклете речь идет не только о джазе. Нью-Бедфорд предстает в нем, как город множества интересных событий в разных сферах искусства и не только, как один из самых привлекательных городов своего штата и Мекка поклонников рыбалки. Не зря буклет завершается текстом мэра города, не зря альбом завершает композиция Lovely Ernestina в исполнении местного хора (это - то самое исключение, о котором шла речь выше, запись сделана в 2004 году). Calm Waters, Rolling Swells & Roiling Seas можно считать рекламным проектом: приезжайте в Нью-Бедфорд и слушайте Whaling City Sound. Никогда не был в Штатах вообще и в Нью-Бедфорде в частности, но в том, что касается музыки Whaling City Sound – уж поверьте, реклама не врет!

© & (p) 2018 Whaling City Sound

14 tks / 73 mins

(Reggie Young, Rale Micic, Greg Murphy, Terry Gibbs, Gerry Gibbs Thrasher Dream Trio, Jason Miles & Ingrid Jensen, Greg Abate, Gerry Gibbs Thrasher People, AGNZ, Dave Liebman Group, Marcus Monteiro, Steven Kirby, New Bedford Sea Chantey Chorus;)

Диск предоставлен Whaling City Sound

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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