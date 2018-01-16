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VANTOMME - Vegir
16.01.2018
Бельгийский пианист и клавишник Доминик Вантом – новое имя в реестре сотрудничающих с нью-йоркским лейблом MoonJune Records музыкантов. Получивший классическое образование пианист, увлекся джазом уже двадцатилетним. Одним из его «проводников» в этот мир стал известный джазовый пианист Майк Дель Ферро. Совершенствовал Доминик свои навыки в джазе и на его родине, в частности, брал уроки у Кенни Вернера. Поработав в 90-х годах в «электрических» группах Fuzzlite и Jazziz, завоевав несколько престижных европейских джазовых наград, Вантом начал активную сольную карьеру, играл со множеством известных европейских и американских джазменов и мастеров world music, в том числе с самым знаменитым джазменом Бельгии Тутсом Тиллемансом. Занимается он и преподавательской деятельностью в одной из бельгийских консерваторий.
В 2016 году Вантом специально поехал в соседнюю Голландию, чтобы послушать выступавшего там в рамках концертного тура легендарного Тони Левина, игравшего с Питером Гэбриэлом и King Crimson, а ныне лидером Stick Men. Благодаря своему старому приятелю, шефу MoonJune Records Леонардо Павковичу, Доминик не только послушал Тони, но и познакомился с ним, вслед за чем в октябре 2016 года в бельгийском городе Хобокен состоялась сессия звукозаписи с участием Вантома, Левина и еще двух бельгийских музыкантов – давно и постоянно сотрудничающего с MoonJune электрогитариста Мишеля Дельвиля (The Wrong Object; douBt; Machine Mass) и барабанщика Максима Ленсенса, которого ранее мне слышать не доводилось. Сам Вантом в этой сессии использовал широкий арсенал инструментов – от классического фортепьяно и меллотрона и до мини-Муга и Фендер Родса, а Тони Левин вооружился как бас-гитарой, так и своим фирменным стиком – гибридом бас- и соло-гитары. Свежеиспеченный квартет VANTOMME записал программу из девяти композиций Доминика.
Впрочем, в предыдущей фразе есть небольшое упрощение. Вантом познакомил коллег с основными идеями развития каждой из пьес, после чего всем музыкантам была предоставлена полнейшая свобода самовыражения. Что из этого получилось? Поверьте, если вам нравится прог-рок, то Vegir предназначен специально для вас. Я бы назвал эту программу образцом классического прог-рока. Вас ждут преимущественно длинные, по девять-десять минут и более эпики, яркие соло и самого Вантома (его бенефисом я назвал бы Тhe Self Licking Ice-cream Cone), и его коллег, драйв и катарсис, головокружительные импровизации и слаженный ансамблевый саунд. Выделить какую-то одну композицию в этом ровном и сильном альбоме я не в состоянии. Наиболее характерную – назову. По моему разумению таковой можно признать Sizzurp, пьесу столь же разноплановую, сколь и красивую в каждой из своих частей. Так что, команда MoonJune пополнилась еще одним талантливым музыкантом, а любители «прогрессивной музыки, преодолевающей границы джаза, рока, этно, авангарда и неизвестного» (девиз лейбла) получают возможность послушать очень достойный альбом. © 2018 MoonJune Records (p) 2018 Dominique Vantomme 9 tks / 76 mins (Dominique Vantomme - Fender Rhodes el. p, p, mini Moog, mellotron; Michel Delville – el.g; Tony Levin – bass g, Chapman Stick; Maxime Lenssens – dr;) Линк предоставлен MoonJune Records Леонид АУСКЕРН
авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Бельгия,
США
музыкальный стиль
прог-рок
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