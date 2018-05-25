|
Philippe Petit & Friends - On Top...
25.05.2018
С французским авангардистом и мультинструменталистом, но в первую очередь электронщиком, Филиппом Пети мы познакомили наших читателей пару лет назад при обзоре его альбома Multicolored Shadows (2015, Aagoo Records). С тех пор в творческой жизни музыканта из Марселя произошло немало событий. Распался проект Strings Of Consciousness, с которым Филипп собирался сделать своеобразную трилогию альбомов. Однако, наработки все равно нашли воплощение в жизнь, благодаря его новому проекту Philippe Petit & Friends. В его рамках Пети выпустил альбом Cordophony, а теперь представляет новую работу, которая в свое время должна была завершать задуманную трилогию. Называется она On Top...
Многоточие прямо связано с названием последнего трека альбома, тринадцатиминутным эпиком On top of the Pyramid of the Sun in Teotihuacàn. Выносить столь длинное название на обложку Филипп счел нецелесообразным (при этом весь текст вообще перекочевал с лицевой стороны конверта на тыльный). А трек действительно интересен и величественен, как вид с вершины той самой пирамиды в мексиканском Теотиуакане. Электроника, которой оперировал сам Пети, две гитары, виолончель и голос создали торжественное, как ацтекский хорал, звучание. Впрочем, не менее интересны и другие композиции. Сам Пети, как обычно, оперирует множеством инструментов, от синтезаторов до электронного псалтериона, а в каждом треке ему ассистируют многочисленные друзья, заявленные в названии проекта.
К записи On Top... Филипп привлек большую интернациональную команду исполнителей, со многими из которых он работал и ранее. В каждом треке состав музыкантов варьируется. В записи сразу нескольких композиций поучаствовали земляки – гитарист Эрве Винсенти и Рафаэль Ринодо, играющий на электроарфе, а также английский трубач Энди Диаграм. Особенно же много было приглашено вокалистов, причем у каждого трека свое вокальное лицо и своя стилистика. Тут особенно хочется отметить американских партнеров – Юджина Робинсона и Лидию Ланч. Альбом очень пестрый, как по звучанию, так и по составу участников. Поклонников Пети он явно не разочарует. © & (p) 2018 Aagoo Records 9 tks / 44 mins (Philippe Petit - synths, fuzzed strings, perc, electronics, turntables, cimbalom, org, chains, el. psalterion; Eugene S. Robinson, Jad Fair, Charlie Finke, Seth Herbert Faergolzia, Lydia Lunch, Heike Aumüller – voc; Hervé Vincenti – el. g, perc; Loesha, Maja Jantar – voices; Rafaelle Rinaudo – el.harp; Karim Tobbi – ac.g; Lydwine Vanderhulst – strings; Andy Diagram – tp; Paul Milhaud – g; Bela Emerson – cello; Nicolas Dick - e-bowed g;) Диск предоставил Julien Fernandez, 5Roses Press Леонид АУСКЕРН
Расскажи друзьям:
подробнее
Долгое время творческие дороги двух американских джазовых исполнителей, певца Грегори Джинерета и пианиста Ричарда Джонсона, не пересекались. Голос Джинерета звучал в лучших джазовых клубах Нью-Йорка - Dizzy’s Club Coca Cola, ...
подробнее
Когда американцы говорят о «британском вторжении» (а этот термин у них давно стал выражением нарицательным), это не означает, что они вспоминают Войну за Независимость или Англо-американскую войну начала XIX века. Это понятие ...
подробнее
Многие американские города имеют устоявшиеся прозвища. Все знают Большое Яблоко (Нью-Йорк) или Город Ветров (Чикаго). Есть свое прозвище и у Детройта. Его называют Город Моторов или просто Мотаун. И когда ансамбль из Детройта именует свой ...