Bob Arthurs / Steve LaMattina - Jazz It Up! Ukrainian Songs for Three Dads

Дискография опытнейшего американского трубача Боба Артурса прирастает благодаря плодотворным контактам с диаспорой с постсоветского пространства. Началось все пять лет назад с альбома, записанного Артурсом для своих друзей Светланы и Юрия Гороховичей. Точнее, по просьбе Юрия был сделан подарок для его жены Светланы. Он так и назывался - Jazz for Svetlana (обзор этого альбома можно найти на сайте). В 2017 году появился еще один альбом из серии Jazz for… - на этот раз Jazz for Molly. А затем, впечатленная этими работами, к Артурсу обратилась американка с крепкими украинскими корнями Ирина Портенко, предложившая записать альбом из популярных украинских песен в джазовой обработке. Как рассказывает сам Боб, чем дольше он вместе со своим партнером по упомянутым здесь проектам гитаристом Стивом ЛаМаттиной слушал присланные Ириной записи, тем больше ему нравилась эта идея. И не удивительно – мелодичность и лиризм украинского фольклора на постсоветском пространстве общеизвестна. Так родился проект Jazz It Up! Ukrainian Songs for Three Dads, продюсерами которого стали Ирина Портенко, ее дочь Анастасия Глазунова и Сергей Квитко, взявший на себя также функции звукоинженера альбома, записанного в конце октября 2017 года.
Почему «Украинские песни для трех отцов»? Тут все прозрачно – альбом посвящен отцу Ирины, ее дяде и отцу Анастасии. Три перца, не иначе, как в стаканах с горилкой, на обложке альбома, видимо, и символизируют этих трех отцов. Стильность оформления проявлена не только в обложке – основные тексты буклета, как и названия композиций, представлены на двух языках – английском и украинском. Сам Артурс играет в этом проекте, как на трубе, так и на флюгельгорне, но неизменно в дуэте с чуткой и прекрасно понимающей партнера гитарой ЛаМаттины. В альбом вошло одиннадцать композиций. Здесь и чисто народные украинские песни, и авторские – песни Майбороды, Шамо, Савицкого, Верменича, популярность которых давно приравняла их к народным. Прелесть этих мелодий, помноженная на прекрасные аранжировки, властно берет в плен уже со стартовой Blackthorn is in Blossom (Цвіте Терен), а такие блестящие треки, как My Dear Mother (Рідна Mати Mоя), Moon in the Sky (Місяць на Небі) или Kyiv Waltz (Київський Вальс) заставляют искренне восхищаться и мастерством инструменталистов, и красотой музыки. Впрочем, почему только инструменталистов? Боба Артурса в роли вокалиста мне ранее слушать никогда не доводилось. И если в Dear Mother (Рідна Mати Mоя) Боб в крунерской манере только мурлычет без слов основной мотив песни, то еще в трех треках он действительно поет по-украински! Понятно, что трубач Артурс далеко не Синатра, но исполнение американцем с соответствующим акцентом украинской лирики выглядит очень трогательно. А заканчивается альбом треком, где Боб поет сразу на двух языках – на родном и на украинском. Это единственная его авторская композиция в этом альбоме, называется она Blues for Ukraine, и здесь в ритмах блюза Боб признается в любви к далекой стране на востоке Европы. Достойный (и ударный) финал этого необычного проекта.
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