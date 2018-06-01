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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Bob Mintzer Big Band / New York Voices - Meeting Of Minds

стиль:
01.06.2018

Bob Mintzer Big Band / New York Voices - Meeting Of Minds
Саксофонист, композитор, аранжировщик и бэнд-лидер Боб Минцер – один из самых успешных людей в современном американском джазовом сообществе. Он играл со множеством знаменитостей (да и сам является таковой), его музыку исполняют многие коллективы, заветную премию Грэмми получали альбомы Yellowjackets (группы, с которой он работает уже много лет) и возглавляемого им биг-бэнда, одного из самых сильных в мире, с лета 2016 года Минцер возглавляет еще и ведущий европейский оркестр – немецкий WDR Big Band. Вокальный джазовый коллектив New York Voices – тоже один из мировых лидеров в своей стилистической нише. Сегодня New York Voices обладает тем же авторитетом, который был у Manhattan Transfer в конце прошлого века. Квартет (таков формат группы в последние годы) выпускает успешные альбомы, много гастролирует и всегда является желанным гостем на самых крупных фестивалях джаза.

Так совпало, что и оркестр Минцера, и New York Voices уже давно сотрудничают с одним и тем же лейблом: Manchester Craftsmen’s Guild. Возможно, этот факт и натолкнул продюсера Марти Эшби на организацию совместного проекта двух знаменитых коллективов. У New York Voices уже был успешный опыт работы с оркестром Каунта Бэйзи, Минцер всегда готов к самым разнообразным коллаборациям. Так родился после напряженной творческой работы альбом Meeting Of Minds.

Думаю, любители джаза, и особенно поклонники джаза больших оркестров, получат большое удовольствие от этого саммита грандов. Программа десятитрекового альбома составлена из классических, давно любимых и хорошо узнаваемых джазовых стандартов - Autumn Leaves Жозефа Космы, I Concentrate On You Коула Портера, I Get Along Without You Very Well Хоуги Кармайкла, The Way You Look Tonight Джерома Керна и так далее. Тем интереснее будет ценителям смаковать сочетание инструментальных аранжировок от Минцера и вокальных от Дэрмона Мидера из New York Voices. Есть здесь и одна собственная композиция Боба Минцера - Weird Blues. Ну, а помимо удовольствия от вокальных гармоний голосов Мидера, Ким Назарян, Лорин Кинан и Питера Элдриджа, можно будет отдать должное и отличным солистам оркестра Минцера: саксофонистам Шеппарду и Малаху, трубачу Вендхольту, тромбонисту Эшби и, разумеется, такому классному тенор-саксофонисту, как Боб Минцер собственной персоной.

© & (p) 2018 MCG Jazz

10 tks / 61 mins

(New York Voices: Kim Nazarian, Lauren Kinhan, Darmon Meader – voc; Peter Eldridge – voc, p (tk 4); Bob Mintzer Big Band: Bob Mintzer – ts, fl; Bob Sheppard, Lawrence Feldman – as, fl; Bob Malach – ts; Roger Rosenberg – bars, cl; Bob Millikan, Frank Greene, Scott Wendholt, James Moore – tp; Keith O'Quinn, Jeff Bush – tb; Jay Ashby – tb, perc; David Taylor – bass tb; Phil Markowitz – p; Marty Ashby – g; Jay Anderson – b; John Riley – dr;)

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Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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