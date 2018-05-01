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Bill O’Connell - Jazz Latin
01.05.2018
Причудливо складывается у нашего сайта знакомство с творчеством нью-йоркского пианиста, композитора и бэнд-лидера Билла О’Конелла. Сначала это был его дуэтный альбом с саксофонистом Стивом Слеглом Power Of Two (Panorama, 2015), потом сольный фортепьянный альбом Monk’s Cha-Cha (Savant, 2017) и вот, теперь, это уже О’ Конелл во главе фортепьянного трио, усиленного целой группой именитых гостей: Jazz Latin (Savant, 2018).
Творчество ветерана нью-йоркского джаза и коренного обитателя Большого Яблока действительно очень разнообразно. О’ Конелл играл с Роллинсом и Четом Бейкером, Барбиери и Монго Сантамарией. Помимо последнего, Билл немало сотрудничал и с другими большими мастерами афрокубинского и латинского джаза и, наверное, поэтому, и сам очень любит эти направления и много и с успехом играет такую музыку. Название нового альбома О’Конелла в этом смысле говорит само за себя: Jazz Latin. Но, прослушав альбом, не могу сказать, что он посвящен исключительно латинскому джазу. Да, такие композиции, как стартовая с забавным названием Obama Samba или Puttin’ on the Ritz – это, конечно же, латина, со всеми присущими ей атрибутами за исключением, разве что отсутствующих перкуссионных инструментов, но целый ряд пьес в этой программе из 11 треков носит, скорее, постбоповый характер. В похожем ключе был решен и предыдущий альбом О’Конелла Monk’s Cha-Cha, изданный также Savant Records.
На сей раз, Билл собрал трио, выбрав в качестве ритм-группы своих старых партнеров по бэнду Дэйва Валентайна – басиста Линкольна Гойнса и ударника Робби Эймина, а сам продемонстрировал искусство игры не только на акустическом фортепьяно, но и на Фендер Родсе. Искусство, сразу скажу, высокое: достаточно послушать его клавишные в той же Obama Samba или It's OK, а фортепьяно – в Just One of Those Things или Footprints, чтобы в этом удостовериться. Такие гости, как Рэнди Брекер, Крэйг Хэнди или флейтистка Андреа Брэчфельд только добавили бонусов к звучанию ансамбля в целом. Темповые и спокойные пьесы в альбоме чередуются, но своим фаворитом в программе я выбрал композицию Goodbye My Friend – балладного плана пьесу с отчетливым привкусом блюза, а также элегичным звучанием духовых и гитары. Это, конечно, субьективное предпочтение, и у читающих эти строки могут быть иные предпочтения – в новой работе Билла О’Конелла есть из чего выбирать! © & (p) 2018 Savant Records 11 tks / 63 mins (Bill O’Connell – p, Fender Rhodes; Lincoln Goines – b; Robby Ameen - dr; with guests: Randy Brecker – flg; Craig Handy – as; Conrad Herwig – tb; Andrea Brachfeld – fl; Dan Carillo – g;) Линк предоставлен Jazz Promo Services Леонид АУСКЕРН
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