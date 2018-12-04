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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Carla Campopiano Trio - Chicago/Buenos Aires Connection

стиль:
04.12.2018

Carla Campopiano Trio - Chicago/Buenos Aires Connection
Классическими инструментами для исполнения классического танго, каким оно сложилось в 30-е – 50-е годы прошлого века в Аргентине, считают фортепьяно, контрабас, скрипку и, прежде всего, бандонеон. Гитара и, тем более, флейта употреблялись чаще до этого периода, а вновь появились в арсенале музыкантов уже более позднего времени, играющих в стиле «танго нуэво», самым известным представителем которого является Астор Пьяццола.

Именно такой вариант инструментального танго, да вдобавок с элементами джаза, предлагает слушателям Карла Кампопиано и ее трио альбомом с красноречивым названием Chicago/Buenos Aires Connection. Карла родилась, выросла и получила музыкальное образование в Аргентине. Последние четыре года Кампопиано живет в Чикаго и много делает для популяризации исконно аргентинской музыке в новой среде, одновременно впитывая совсем иные музыкальные флюиды из нее. При этом Карла играет танго именно на флейте. В ее трио входят также ударник Густаво Кортиньяс и гитарист Анхель Колакилли (в одной композиции участвует гитарист Хулиан «эль Пьохо» Лопес).

Признаюсь сразу, люблю звучание флейты, этот нежный чистый голос, в принципе. Но в варианте музыки танго никогда ранее флейту не слышал. И трио Карлы Кампопиано в своем мини-альбоме очень убедительно демонстрирует, насколько красочна может быть предлагаемая ею звуковая палитра. Открывает альбом Sacachispas - композиция классика танго Хулио Де Каро, композитора и скрипача, начинавшего еще в 20-е годы прошлого века. И органичность звучания флейты Кампопиано чувствуешь в этой пьесе с первых же тактов. Не менее хороша и короткая, но очень выразительная пьеса ударника трио Густаво Кортиньяса La Balada del Leon. А лучшие композиции альбома (разумеется, только на вкус автора этих строк), две пьесы Астора Пьяццолы, Zita и Triunfal, Карла приберегла к финишу программы. Особо впечатляет Zita, где трио Кампопиано превратилось в квартет, в котором Колакилли перешел на контрабас, а гитару взял приглашенный инструменталист Лопес. Как мне кажется, главным (и очень обидным) недостатком альбома является … его продолжительность. Слушать трио и получать удовольствие от волшебно-притягательной музыки танго хотелось бы гораздо дольше!

© & (p) 2018 Carla Campopiano Trio

6 tks / 17 mins

(Carla Campopiano – fl; Ăngel Colacilli – g, b (tk 5); Gustavo Cortiňas – dr, perc; Julián “el Piojo” López – g (tk 5);)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Аргентина
музыкальный стиль
нуэво танго

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