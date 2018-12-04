Carla Campopiano Trio - Chicago/Buenos Aires Connection

Возможно, в главных джазовых центрах Америки имя Жаклин Табор не слишком известно, но у себя в Сиэттле эта певица – очень заметная фигура местной сцены. Жаклин и родилась в этих краях, на северо-западе США, в городе Бельвью, штат ...