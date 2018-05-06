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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Beverley Beirne - JJWTHF

стиль:
06.05.2018

Beverley Beirne - JJWTHF
Никогда не подозревал, что брутальную жесткость хита рок-группы Slade начала 70-х годов Cum On Feel the Noize можно переплавить в изящную танцевальную мелодию в духе свинговых оркестров 30-х годов! Английская джазовая вокалистка Беверли Берн сделала это, заодно вернувшись в названии к классическому правописанию: Come On Feel the Noize. И, надо сказать, даже автор, легендарный Нодди Холдер, принял и одобрил эту версию! Come On Feel the Noize стал стартовым треком нового альбома Беверли Берн JJWTHF, который выходит на Nova/Universal 15 июня. Странное название? Да, конечно. На самом деле он называется Jazz Just Want To Have Fun, но для столь длинной фразы Беверли нашла место только на других сторонах конверта, а на обложке решила поместить лишь аббревиатуру.

Беверли Берн родом из Йоркшира, живет она там же, на севере Англии, в Илкли, но, разумеется, много времени проводит и в гастрольных турах, и выступая в самых видных джазовых клубах столицы. В Лондоне записывался и этот альбом, продюсером которого стал знаменитый американец Джейсон Майлс, клавишник и продюсер, работавший с такими звездами, как Майлс Дэвис, Лютер Вандросс, Гровер Вашингтон, и знакомый нашим читателям по ряду собственных альбомов, обозревавшихся на нашем сайте. На идею JJWTHF Берн натолкнула давняя работа Пола Анки Rock Swings, где певец в свинговой манере исполнял рок-хиты. Беверли и Майлс собрали коллекцию из 12 джазовых версий хитов поп- и рок-музыки 80-х годов, времени, которое Беверли хорошо помнит и любит. Вы, конечно, вправе спросить, причем тут Slade из 70-х, но можно вспомнить и другую, очень успешную версию того же хита от американцев Quiet Riot, выпущенную как раз в 83-м.

К тому же десятилетию относятся и оригиналы других треков из альбома в талантливой, чисто джазовой интерпретации Беверли Берн и ее аккомпанирующего ансамбля. Prince Charming с образцовым walking bass от Фло Мура и впечатляющим глубоким голосом Беверли – это самое начало 80-х, новая волна в исполнении Adam & The Ants, скэт, которому могла бы зааплодировать и Элла Фитцджеральд, превратил в джазовую композицию Pop Muzik от М (Робина Скотта), терпкий аромат афро-кубинской сальсы окутал Cruel Summer, давний хит группы Bananarama (единственный в альбоме экскурс Беверли в область латинского джаза) и так далее. Когда-то Беверли Берн начинала, как актриса музыкального театра, и незабытые уроки того времени явно помогли вокалистке, которая сегодня предпочитает слушать Ннену Фрилон и Рене Мари, превращать каждый трек в маленький спектакль, вкладывая в исполнение не только вокальный, но и драматический талант. Возможно, наилучшим образом эти качества проявились в Waiting For A Man Like You, которую я назвал бы своим персональным фаворитом альбома, устанавливающего порой очень неожиданные связи между временами.

© & (p) 2018 Nova/Universal

12 tks / 45 mins

(Beverley Beirne – voc; Sam Watts – p, keyb; Flo Moore – b; Ben Brown – dr, perc; Rob Hughes – sax; Romero Lubambo – g (tk 7); Dean Brown – g (tk 12);)

Линк предоставила Rosa Murdoch, Lander PR

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания
музыкальный стиль
мэйнстрим, свинг

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