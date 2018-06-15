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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Ben Granfelt - My Soul To You

стиль:
15.06.2018

Ben Granfelt - My Soul To You
Блюз-рок по-фински от самого сильного мастера этого дела в стране Суоми. Гитарист, певец и композитор Бен Гранфельт в Финляндии – фигура легендарная, это такой финский Джон Мэйолл по степени его вклада в развитие этого музыкального напправления. Гранфельт (р.1963) начинал с выступлений в составе групп Gringos Locos в конце 80-х и Guitar Slingers в 90-е годы, но подлинную славу принесло ему участие в знаменитой финской группе «Ленинградские ковбои» (Leningrad Cowboys). С этим коллективом, наряду с записью альбомов, он участвовал и в двух кинолентах, снятых известным финским режиссером Аки Каурисмяки. С 1994 года Бен начал выпускать и свои сольные альбомы, а в начале 2000-х годов играл и в известной британской группе Wishbone Ash, три альбома которой были записаны с его участием. Работал он и в рок-н-ролльном проекте Los Bastardos Finlandeses. Всего же Гранфельт участвовал в записи 36 альбомов, а My Soul To You – 18-й по счету альбом в его персональной дискографии.

Записывал его Бен в формате трио, с участием басиста Масы Маянена и ударника, а также продюсера по совместительству, Окко Лару. В общем, по составу это типичное электрическое power trio, вариант хорошо известный еще со славных времен Cream. Кроме того, в работе над альбомом участвовало и несколько гостей. На слайд-гитаре в одном из треков играл Мадди Манинен, еще один участник составов Gringos Locos и Wishbone Ash. Кроме того, Брин Джонс (2) стал солирующим вокалистом в композиции My Heroine, а вот второго дополнительного вокалиста мне даже неудобно называть гостем: ну разве может быть гостем собственная жена? Да, в This Is Love и Fuel To Burn Гранфельт доверил вокальную партию своей супруге, Жасмин Вайнантс-Гранфельт.

Сам Бен поет во всех остальных треках альбома из десяти композиций. Вокал его в принципе очень не дурен, но меня значительно больше впечатлило мастерство Гранфельта-гитариста. Очень эффектная работа с использованием всех гитарных «примочек», благодаря которой акцент общего саунда группы в параметрах блюз-рок явно перенесен на вторую часть термина. Гранфельт играет в лучших традициях британской школы, с которой он связан и своей творческой биографией. Альбом сильный и ровный, каких-то слабых треков я здесь просто не услышал. Субъективно, могу выделить «ударный» стартовый трек Weight Of The World, отличный кавер Пи Джей Харви This Is Love с вокалом Жасмин Вайнантс-Гранфельт и одну из немногих сравнительно медленных и более близких к блюзу композиций - Tough Love, где Бен показывает, что среди его козырей не только динамика и мощь, но и подлинно блюзовое чувство. В общем, впечатления самые приятные, так что с чистой совестью рекомендую новую работу Гранфельта всем, кто любит блюз-рок.

© & (p) 2018 A1 Records

10 tks / 41 min

(Ben Granfelt – voc, g; Masa Maijanen – b; Okko Laru – dr; with Jasmine Wynants-Granfelt – voc (tks 3,6); Bryn Jones (2) – voc (tk 7); Muddy Manninen – lap steel g (tk 3);)

Линк предоставлен Dr. Music Promotion

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Финляндия
музыкальный стиль
блюз-рок

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