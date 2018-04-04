Bruce Forman - Junkyard Duo

Во внешности 62-хлетнего Брюса Формэна есть что-то ковбойское. Глядя на его подтянутую фигуру и сухощавое лицо, кажется, что одень ему стетсоновскую шляпу, джинсы и клетчатую рубаху – и получится отличный типаж для очередного вестерна. Ну, а зная, что Брюс – гитарист, кажется, что его жанр – это, конечно же, музыка кантри. Но нет! Брюс уже много лет играет джаз, и делает это так, что известный Барни Кессел на страницах Jazz Times отозвался о нем чрезвычайно лестно: «Брюс Формэн – один из тех великих факелов, которые освещают наше время». Формэн участвовал в записях Рэя Брауна, Бобби Хатчерсона, Роджера Келауэя, в его дискографии восемнадцать собственных альбомов. Он – автор саундтреков к трем фильмам Клинта Иствуда, включая Million Dollar Baby. Формэн – продюсер, аранжировщик, педагог.
Представляемый сегодня Junkyard Duo – самый новый альбом музыканта, именно он значится в дискографии Брюса под номером восемнадцать. Этот проект способен удивить. Двадцать девять треков – и менее сорока пяти минут звучания: согласитесь, это необычно. По большому счету программу Junkyard Duo, альбома полностью авторского, можно разделить на две неравные части: в одну попадут первые 28 треков, во вторую – один, последний. Прежде, чем говорить о них, давайте вспомним на минутку … классическую литературу. Есть замечательные писатели – романисты, мастера больших форм, скажем, Толстой или Драйзер, а есть не менее замечательные писатели, виртуозы малых форм, скажем Чехов, О.Генри или Эдгар По. В 28 треках своего альбома Брюс Формэн напоминает мастеров коротких рассказов. Лишь одна композиция этой группы звучит более трех минут, а девять из них занимают по объему не более минуты. Но при этом каждая – это законченная миниатюра со своим оригинальным сюжетом. Трудно не восхититься, например, Object of Infection, No Time, Hall of Shadows или.Crab Walk, трудно не удивиться разнообразию авторских решений, слушая, скажем, пропитанную духом музыки кантри Freight Train, авангардно-экспериментальные Eartest и America the Beautiful или типично боповый номер Ray Brown's Bass. Финишная же Whale со временем звучания более шести минут на этом фоне стоит особняком. Это словно повесть после 28 коротких рассказов. И здесь слушатель может в полной мере оценить и композиторские идеи Формэна, и его исполнительское мастерство. Вместе с Брюслм над Junkyard Duo работало двое ударников: Джейк Рид и Джей Беллероуз, иногда по отдельности, иногда вместе, соствляя с гитарой Формэна инструментальное трио. Их вклад в этот проект также очень важен. Своеобразный и мало похожий на станлартную джазовую продукцию альбом стоит услышать – искренне рекомендую. © & (p) 2018 B4Man Music 29 tks / 43 mins (Bruce Forman – g; Jake Reed, Jay Bellerose – dr;) Линк предоставили NoVo Management & Publicity; Scholz Productions Леонид АУСКЕРН