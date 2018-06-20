Buben Naruszewicz Baisan - 1937

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Кипр, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз
печать
сохранить как pdf
Главная > обзоры > издано в 2018г.

Buben Naruszewicz Baisan - 1937

стиль:
20.06.2018

Buben Naruszewicz Baisan - 1937
В прошлом году Fantastic Swimmers Виктора Семашко разразились «Лагерными песнями» - мощной импровизационной рефлексией на тему сталинских репрессий. Нынче трио Buben Naruszewicz Baisan ответило альбомом «1937». Там на авансцене была музыка, здесь – поэтическое слово. Под электронные пейзажи Бубна, где гитара Нарушевича, словно разряд молнии, прорезает время от времени мрачное синтезаторное небо, Байсан читает стихи репрессированных белорусских поэтов – Юлия Таубина, Евгении Пфляумбаум, Алеся Дударя, Михася Чарота, Владимира Дубовки, Тодора Кляшторного. Разные стихи, разные темы – тут и экзотика а-ля Николай Гумилев, и природа, и эмоциональные переживания, грустные и веселые. То, что участники отобрали для альбома из того, что сохранилось и опубликовано. Стихов могло быть больше, но их нет: неродившиеся стихи безжалостно убили в зародыше вместе с поэтами. Да, я знаю, что Дубовка и Пфляумбаум смогли выжить в том аду, но дьявольская колесница все равно растоптала многое, изменила их творческий голос…

Альбом записывался на студии Белгосрадио, а Влад Бубен выполнил последующие сведение и мастеринг. Кроме того, он спродюсировал два бонусных трека – Hruščy Дударя и Spiavaj Кляшторного, наиболее интересные, как мне кажется, в музыкальном отношении. Не знаю, кто делал обложку к этой работе, но и ему большой респект: ночь или поздний вечер, большой дом с веселыми огоньками в каждом окне, а под домом светит фарами непонятная машинка. Не черный ли воронок (готовая иллюстрация к «Дому на набережной» Трифонова)? Может, приехали по чью-то душу? И вообще, это – вчера или, не дай Бог, завтра? На мой вкус, сильно. У авторов альбома есть и личные счета к сталинщине: как я узнал из пресс-релиза, один из предков Влада Бубна, последний староста Красного костела Иван Мезин был расстрелян, репрессированы были и прадеды Байсана (Алеся Плотки).

Нужный альбом. Полезный альбом. 1937-й – это пик ежовщины, ставший символом всего жуткого периода нашей общей истории с голодомором, рабским трудом в нечеловеческих условиях ГУЛАГа, депортациями целых народов, - и войной, выигранной несмотря на. И оторопь берет, когда прекрасная, человечная, неофициозная идея памяти о войне, родившийся в Томске и ставший международным «Бессмертный полк», оборачивается в Минске тем, что в толпе людей, несущих портреты своих близких, проливавших кровь за Родину, идут и сталинисты с портретами своего кумира. Так что, повторюсь, нужный и полезный альбом! Спасибо Владу, Леониду и Алесю за это напоминание, за эту работу. Разбирать же ее нюансы … не хочется, не тот случай. Надо просто слушать и думать.

2018

13 tks / 34 mins

Линк предоставил Леонид Нарушевич

Леонид АУСКЕРН
Расскажи друзьям:


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Беларусь
музыкальный стиль
авангард

Еще из раздела издано в 2018г.

Dialeto - Live with David Cross

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: прог-рок
  • страна: Бразилия, Великобритания
В 2017 году бразильское трио Dialeto выпустило альбом Bartok In Rock со своими прог-роковыми интерпретациями музыки выдающегося венгерского композитора Белы Бартока. В одной из композиций к бразильским музыкантам присоединился известный ...
подробнее
20.06.2018

Diane Moser - Birdsongs

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: авангард
  • страна: США
И название альбома, и симпатичная птичка на обложке – не просто для красы, они имеют прямое отношение к его содержанию. Певчие птицы – давняя любовь пианистки из Нью-Йорка Дайаны Мозер. И любовь не абстрактная. Много лет Мозер ...
подробнее
20.06.2018

Dongfeng Liu - China Caribe

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: этно-джаз, Латинский джаз
  • страна: Венесуэла, Китай, Пуэрто-Рико
Один из продюсеров этого альбома и автор liner notes, обладатель нескольких Грэмми и Латинских Грэмми Кабир Сегел пишет: «Вы никогда не слышали ничего подобного China Caribe. Я тоже». Полностью солидарен с этим мнением. Я тоже ...
подробнее
20.06.2018
© 2018 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com