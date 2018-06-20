Buben Naruszewicz Baisan - 1937

В прошлом году Fantastic Swimmers Виктора Семашко разразились «Лагерными песнями» - мощной импровизационной рефлексией на тему сталинских репрессий. Нынче трио Buben Naruszewicz Baisan ответило альбомом «1937». Там на авансцене была музыка, здесь – поэтическое слово. Под электронные пейзажи Бубна, где гитара Нарушевича, словно разряд молнии, прорезает время от времени мрачное синтезаторное небо, Байсан читает стихи репрессированных белорусских поэтов – Юлия Таубина, Евгении Пфляумбаум, Алеся Дударя, Михася Чарота, Владимира Дубовки, Тодора Кляшторного. Разные стихи, разные темы – тут и экзотика а-ля Николай Гумилев, и природа, и эмоциональные переживания, грустные и веселые. То, что участники отобрали для альбома из того, что сохранилось и опубликовано. Стихов могло быть больше, но их нет: неродившиеся стихи безжалостно убили в зародыше вместе с поэтами. Да, я знаю, что Дубовка и Пфляумбаум смогли выжить в том аду, но дьявольская колесница все равно растоптала многое, изменила их творческий голос…
Альбом записывался на студии Белгосрадио, а Влад Бубен выполнил последующие сведение и мастеринг. Кроме того, он спродюсировал два бонусных трека – Hruščy Дударя и Spiavaj Кляшторного, наиболее интересные, как мне кажется, в музыкальном отношении. Не знаю, кто делал обложку к этой работе, но и ему большой респект: ночь или поздний вечер, большой дом с веселыми огоньками в каждом окне, а под домом светит фарами непонятная машинка. Не черный ли воронок (готовая иллюстрация к «Дому на набережной» Трифонова)? Может, приехали по чью-то душу? И вообще, это – вчера или, не дай Бог, завтра? На мой вкус, сильно. У авторов альбома есть и личные счета к сталинщине: как я узнал из пресс-релиза, один из предков Влада Бубна, последний староста Красного костела Иван Мезин был расстрелян, репрессированы были и прадеды Байсана (Алеся Плотки).
Нужный альбом. Полезный альбом. 1937-й – это пик ежовщины, ставший символом всего жуткого периода нашей общей истории с голодомором, рабским трудом в нечеловеческих условиях ГУЛАГа, депортациями целых народов, - и войной, выигранной несмотря на. И оторопь берет, когда прекрасная, человечная, неофициозная идея памяти о войне, родившийся в Томске и ставший международным «Бессмертный полк», оборачивается в Минске тем, что в толпе людей, несущих портреты своих близких, проливавших кровь за Родину, идут и сталинисты с портретами своего кумира. Так что, повторюсь, нужный и полезный альбом! Спасибо Владу, Леониду и Алесю за это напоминание, за эту работу. Разбирать же ее нюансы … не хочется, не тот случай. Надо просто слушать и думать.
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