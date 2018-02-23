Bobby Previte - Rhapsody

Ветеран нью-йоркской даунтаун-сцены Бобби Превит давно зарекомендовал себя классным барабанщиком. Порукой тому его многочисленные записи с Джоном Зорном, Эллиоттом Шарпом, Джейн Айрой Блум, Уэйном Гурвицем, Марти Эрлихом и другими звездами авангардного джаза. Но немало у Превита и собственных проектов, в которых он завоевал репутацию креативного, нестандартно мыслящего и просто талантливого композитора. Не буду перечислять все его успехи на этом поприще, упомяну только две последние работы, по-разному, но связанные с его новейшим проектом. В 2014 году на Cantaloupe Records Превит выпустил альбом Terminals, объединивший пять частей-концертов, написанных в духе соединения академических и авангардно-джазовых традиций. Альбом позиционировался автором, как первая часть задуманной им трилогии. Два года спустя, в 2016-м, Превит дебютировал на известном лондонском авангардном лейбле RareNoise Records с альбомом Mass, где была представлена музыка для хора, органа и хэви-метал трио.
И вот, 23 февраля 2018 года, продолжая сотрудничество с RareNoise Records, Бобби Превит выпускает новую работу: Rhapsody с подзаголовком Terminals Part II: In Transit – вторую часть трилогии. В 2015 году организация Hermitage Artist Retreat присудила Бобби специальную премию Greenfield Prize, давшую ему возможность работать над этой музыкой в специально предоставленных апартаментах на берегу Мексиканского залива. Премьера Rhapsody состоялась в апреле 2017 года в Сарасоте, Флорида. И вот теперь любой слушатель в любом уголке мира сможет оценить этот труд.
Сразу обращаешь внимание на звездный состав, собранный Превитом для исполнения Rhapsody: тут и знаменитый по участию в трио Medeski, Martin and Wood и десяткам других проектов Джон Медески, и легендарная авангардная арфистка Зина Паркинс, и гитарист Нелс Клайн. Все они участвовали и в записи Terminals. А вот игравшего там известного саксофониста Грега Осби заменил молодой, но очень талантливый Фабиан Рукер. Кроме того, Превит пригласил также американку со смешанными, тайваньско-тиморскими корнями, Джен Шю, вокалистку и исполнительницу на китайском струнном инструменте эрху. Так выглядит секстет (разумеется, с самим Превитом) исполнителей Rhapsody. Что еще любопытно: Медески славится, как виртуоз электрооргана, а Паркинс – как уникальный мастер игры на электрической арфе, но Превит задумал свой проект, как чисто акустический, усадив Джона Медески за классическое фортепьяно, а Зину Паркинс – за обычную арфу. И еще одна особенность: Превит впервые ввел в свою музыку слово, ввел голос Джен Шю.
Конечно же, Rhapsody – проект концептуальный, он посвящен «человеку странствующему», перемещающемуся в пространстве и его состоянию в этом движении от одной до другой точки. Кроме того, Бобби ввел сюда и острую в наши дни проблему миграции и препятствий на пути людей, ищущих убежище от невзгод. Эта тема близка и ему самому, потомку эмигрантов из Италии. В свое время его мать родилась на Сицилии, потому что американские иммиграционные власти отправили обратно его беременную бабушку, не пустив ее в Америку. По музыке этот альбом из девяти треков, где вновь слились традиции классики и джазового авангарда, выглядит единой сюитой, в которой импровизационная музыка соседствует с заранее написанной, а голос Джен Шю ведет слушателя от одной истории к другой. Мне трудно подобрать аналоги этой работе, но отдаленно она напомнила мне концептуальный альбом Чика Кориа The Mad Hatter (1978) по знаменитой книге Льюиса Кэрролла c почти оперным вокалом его супруги Гейл Моран. Когда-то он мне очень нравился, но сегодня я оценил бы работу Превита и его коллег выше этой классики от одного из самых уважаемых мэтров джаза. Чем-то перекликается работа Превита, несмотря на свою строго акустическую форму, и с многочисленными прог-роковыми тематическими эпопеями, только музыка здесь неизмеримо богаче. Идеально ровной пьесой, где каждый из исполнителей показывает свои лучшие стороны, я бы назвал All Hands, не могу пройти мимо и блестящей игры Медески в When I Land, и партий арфы от Зины Паркннс, а Джен Шю – это настоящее открытие для автора этих строк. Особенно потрясла она меня в Last Stand / Final Approach – и игрой на эрху, и каким-то неземным, инопланетным голосом. Другое открытие (опять-таки для меня) – это альт-саксофонист Фабиан Рукер, который совершенно не потерялся на фоне своих именитых коллег.
Мощная по музыке, классная по исполнению, Rhapsody от Бобби Превита стала для меня, пожалуй, самым интересным альбомом из услышанных в этом году. Понимаю, что 2018-й еще только в начале своего пути, но что-то подсказывает, что этот альбом запомнится надолго. © & (p) 2018 RareNoise Records 9 tks / 64 mins (John Medeski – p; Zeena Parkins – harp; Fabian Rucker – as; Jen Shyu – voice, er hu, p; Nels Cline – ac.g, slide g, 12string g; Bobby Previte – trap dr, perc, autoharp, g, harmonica;) Диск предоставлен hubtone PR Леонид АУСКЕРН