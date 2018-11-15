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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Dezron Douglas - Black Lion

стиль:
15.11.2018

Dezron Douglas - Black Lion
С помощью функции «поиск» на нашем сайте можно обнаружить чуть ли не десяток альбомов с участием басиста Дезрона Дугласа, в том числе и вообще его первую в жизни запись 2005 года, альбом Marsalis Music Honors Michael Carvin, спродюсированный Брэнфордом Марсалисом. Так что, это музыкант чрезвычайно востребованный, что косвенно говорит о его уровне игры. Он работал с Фэроа Сандерсом, Сайрусом Честнатом, Рави Колтрейном, Томашем Станько, Кевином Мэхогэни и другими. И хотя со времен той первой записи уроженец Хартфорда, Коннектикут (Дуглас родился в 1981 году) успел выпустить уже шесть альбомов под своим именем, до сих пор с его авторскими работами встречаться не приходилось.

И пусть его Black Lion сделан в формате ЕР, но определенное представление о талантах Дугласа – бэнд-лидера, композитора и исполнителя, он дает достаточно яркое. Своим громким названием этот проект и альбом обязан последней сайдменской записи музыканта с Макайей МакКрэйвен, где именно ему была посвящена композиция Black Lion. Кстати, почти каждая композиция в собственном альбоме Дезрона также имеет свое посвящение. Скажем, Negroidius Maximus посвящен пианисту Нилу Смиту, с которым Дуглас семь лет работал в трио Сайруса Честната, а Alexis – арфистке Брэнди Янгер, с которой его уже много лет связывают теплые личные и творческие отношения (лучший пример их совместных работ – недавний альбом Янгер 2016 года Wax & Wane), наконец, финальный трек Bottoms Out – это ностальгичное приношение Дезрона родному Хартфорду.

ЕР записан в формате секстета с солидной духовой секцией из двух саксофонов и трубы. Все участники записи – отнюдь не новички, это люди примерно того же поколения, что и Дуглас, сложившиеся музыканты, у каждого из которых есть собственные проекты и записи. Так что, уровень исполнения чрезвычайно высок. Особенно отметил бы Soulris с басовым вступлением Дугласа и Negroidius Maximus, где хороши и духовики, и ритмика. Четкий драйвовый ритм выделяет композицию Great Provider, где интро также играет сам Дуглас, а в Bottoms Out фирменное соло на ударных выдает Клемонс. Музыка Дезрона Дугласа принадлежит, в общем-то, к мэйнстриму, но ее создателю удается найти свежие и интересные решения, которые делают Black Lion заметным событием.

© 2018 Dezron Douglas

6 tks / 31 mins

(Dezron Douglas – ac.b, el.b (tks 4,5); Stacy Dillard – ts; Lummie Spann – as; Josh Evans – tp; Willerm Delisfort, David Bryant – p; Jeremy "Bean" Clemons – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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