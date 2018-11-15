Dezron Douglas - Black Lion

Иден Барекет родился в Буэнос-Айресе в 1987 году, с 2013 года живет в Нью-Йорке, но вырос и стал джазовым музыкантом в Израиле. Здесь в девять лет он начал играть на альт-саксофоне, а в пятнадцать перешел на баритон-саксофон, с которым не ...