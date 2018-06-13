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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Dwiki Dharmawan - Rumah Batu

стиль:
13.06.2018

Dwiki Dharmawan - Rumah Batu
Каталонская студия Ла Каса Мурада, оборудованная Хесусом Ровирой в старинном доме в деревне Баньерес дель Пинедес стала надежным и гостеприимным домом для Леонардо Павковича и музыкантов его нью-йоркского лейбла MoonJune Records. Уже несколько альбомов вышло после сессий, проведенных здесь в феврале 2016 года. На сей раз, представляем альбом, записанный здесь в мае 2017 года. Это новая (третья для MoonJune Records) работа прекрасного индонезийского клавишника, пианиста и композитора Двики Дхармавана. По призыву Двики и Леонардо в Каталонию для участия в записи прилетели тогда из Лондона Ярон Стави и Асаф Сиркис – англо-израильская ритм-группа, ставшая в последние годы настоящим хоум-бэндом для MoonJune: они участвуют во многих проектах, инициированных неутомимым Леонардо Павковичем, кстати, играли они и на предыдущем альбоме Дхармавана, отличном двойнике Pasar Klewer. А вот два других музыканта, составивших квинтет участников записи, - новые лица для MoonJune, и лица весьма примечательные. Из Парижа прибыл знаменитый франко-вьетнамский гитарист Нгуен Ле, а вот басисту Карлесу Бенавенту, известному своими записями с Чиком Кориа, далеко ехать не пришлось: этот видный мастер фламенко и джаза родом из Барселоны, так что, в Баньерес дель Пинедес он был почти дома.

Квинтет, как видите, сложился любопытный. Сам Дхармаван , как и в предыдущем альбоме, предпочел чисто акустическое фортепьяно. Электрический паритет в саунде группы восстановил электрогитарист Нгуен Ле. Оказалось в составе и сразу два басиста, причем Бенавент играл на электрической бас-гитаре, а Стави – на акустическом контрабасе. За два дня музыканты записали восемь композиций, сочиненных Дхармаваном (одна, правда, явилась плодом спонтанного коллективного творчества участников квинтета), но работа над альбомом этим, естественно, не закончилась. К каталонским записям Двики добавил целый ряд записей своих индонезийских земляков, преимущественно вокалистов, перкуссионистов и флейтиста (на инструменте местного происхождения), а также целого оркестра традиционной музыки гамелан. Дальше за дело взялся еще один «кадровый мунджунист» Марк Уингфилд, британский гитарист, осуществивший микширование и мастеринг записей у себя в Кембриджшире. Весной 2018 года Rumah Batu был готов.

В переводе это название означает «Каменный дом». Не знаю, имел ли ввиду Двики Каса Монеду, но на образчик испанской архитектуры изображенное на обложке здание не очень похоже. Наверное, он все же думал про родные места, во всяком случае, в музыке это ощущается очень заметно. Но - не в стартовой композиции Rintak Rebana, где, несмотря на обилие народной индонезийской перкуссии, добавленной к ударным Сиркиса, вспоминаешь прежде всего … Чика Кориа. Стремительный полет по клавишам рук Дхармавана вкупе с игрой в унисон Ле, Беневента и индонезийского флейтиста Сиаха (очень уместный овердаббинг) придает теме определенное сходство с Return To Forever классического периода. А вот в следующих двух композициях с небольшими сольными интро Дхармавана слушатель уже явно попадает в Индонезию, особенно в Impenan с впечатляющим вокалом Деви Гиты. Очень динамично звучит пьеса Janger, традиционная балинезийская мелодия в аранжировке Двики, где его фортепьяно отменно ведет диалог с гитарой Нгуена Ле. А дальше слушателя ждет пик альбома – большая титульная сюита в двух частях почти на полчаса звучания, где первая часть – вновь авторская аранжировка народной мелодии, на сей раз с Сулавеси, а вторая – коллективный джэм, сыгранный в почти фри-джазовой манере, где Двики обратил свой взор от Кориа к Сесилу Тейлору под безукоризненный аккомпанемент Сиркиса, которому, похоже, по плечу любая стилистика. Из последних двух пьес особенно запомнился Samarkand. Не знаю, какая тут связь с бывшей столицей империи грозного Тимура, но и мелодия Дхармавана, и уровень исполнения вызывают только положительные эмоции. А сам альбом показывает, что Двики Дхармаван по-прежнему, как и в предыдущих работах, полон ярких идей, и умеет преподнести их слушателю на очень высоком уровне.

© & (p) 2018 MoonJune Records

8 tks / 78 mins

(Dwiki Dharmawan – ac.p; Nguyên Lê – el.g, soundscapes; Charles Benavent - bass g; Yaron Stavi - upright b; Asaf Sirkis - dr; Sa'at Syah - suling fl, voc (tks 1-4, 7-8); Ade Rudiana - kendang perc (tks 1-4, 7-8); Dewi Gita - lead voc (tk 3); Teuku Hariansya - Rapa’I Acehnese perc (tk 1); Indra Maulana Keubitbit - Rapa’I Acehnese perc (tk 1); Nyoman Windha's Gamelan Jass Jegog - Balinese gamelan,perc (tk 4); Smit – voc, LaLove traditional Sulawesi fl (tk 6);)

Линк предоставлен MoonJune Records

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, Вьетнам, Израиль, Индонезия, Испания, Франция
музыкальный стиль
кроссовер, фьюжн, этно-джаз

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