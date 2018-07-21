Yiddish Glory - The Lost Songs Of World War II

За свою достаточно долгую практику могу припомнить всего лишь пару случаев, когда обозреваемый альбом поднимал бы целый культурный пласт, который был прочно забыт или считался утерянным. Именно таким редкостным событием стал проект Yiddish Glory, историю которого обязательно надо рассказать.
… До Второй Мировой войны, наряду с другими национальными культурами, еврейская культура на языке идиш развивалась в Советском Союзе сравнительно свободно – разумеется, в жестких идеологических рамках общесоветской культурной политики. Работали театры, издавались книги, исполнялись песни. Знаю это не понаслышке: мой родной отец в тогдашней Белорусской ССР закончил еврейскую советскую школу, а лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» десять лет (с 1927 по 1937 год) фигурировал на ее гербе на четырех языках – белорусском, русском, польском и идиш. В годы войны около полумиллиона евреев сражалось в рядах Красной Армии с нацистским агрессором, порядка полутора миллионов было эвакуировано, а около 2,5 миллионов, оставшихся на оккупированной гитлеровцами территории, погибло в Холокосте. Но культура продолжала жить и в эти страшные годы. Вскоре после войны, группа этномузыкологов из Киева во главе с Моисеем Береговским начала собирать и записывать песни на идиш, сочинявшиеся самыми разными людьми и на фронте, и в тылу, и на оккупированных территориях, готовясь к публикации антологии этих песен. Но в разгар развернувшейся в стране антисемитской кампании Береговский и его коллеги были арестованы и репрессированы, собранные ими материалы исчезли. После смерти Сталина государственный антисемитизм в СССР принял более латентные, но, тем не менее, ощутимые очень многими формы. Реабилитированные киевские музыковеды ушли из жизни в 60-х – 70-х годах, уверенные, что дело их жизни погибло навсегда.
Но рукописи все-таки не горят! В 90-х годах сотрудница Национальной библиотеки Украины им.Вернадского Людмила Шолохова обнаружила в архивах эти материалы и впервые каталогизировала их. Через какое-то время с ними познакомилась побывавшая в Киеве Анна Штерншис, профессор Университета Торонто. Тогда и зародилась идея проекта Yiddish Glory, работа над которым заняла три года и превратилась в альбом The Lost Songs Of World War II, изданный в текущем году американским лейблом Six Degrees Records. Основную работу над ним, помимо проф.Штерншис и продюсера проекта Дэна Розенберга, провели харизматичный исполнитель собственных песен трудноописуемой стилистики на разных языках, москвич Псой Короленко (известный также, как ученый-филолог под настоящим именем Павел Лион) и лидер базирующегося в Петербурге, но известного далеко за пределами России цыганского трио «Лойко» Сергей Эрденко. Оба они, наряду с лауреатом премии Джюно, канадской джазовой певицей Софи Мильман и 12-летним Исааком Розенбергом поют в этом альбоме. Инструментальное сопровождение обеспечивают трио «Лойко» в полном составе, аккордеонист Александр Севастьян, родившийся в Минске и работавший в Канаде (он скоропостижно умер совсем молодым вскоре после завершения проекта), а также двое канадских духовиков с академическим образованием. Эрденко выполнил все аранжировки и написал музыку для песни Kazakhstan. Все они исполняются на идиш, но в буклете к изданию, благодаря Короленко и Тове Бенджамин, все тексты приведены также в русском и английском переводах.
О самих песнях. Это настоящий, безыскусный фольклор. Этномузыкологи фиксировали и даты (1943-45г.г.), и места записей (Средняя Азия, Казахстан, Чувашия, Житомир), и имена авторов – портнихи и сапожника, пенсионерки и выжившего в нацистском лагере 16-летнего подростка. Тексты – насквозь советские по духу, только с национальным колоритом. Большая часть посвящена борьбе на фронте. Основной лейтмотив – жгучая ненависть к врагу и пожелания родным на фронте нещадно бить его, мечта о победе, здравицы Красной Армии и ее великому вождю, мудрому Сталину. Таковы Afn Hoykhn Barg / On the High Mountain, Yoshke fun Odes / Yoshke from Odessa, Mayn Pulemyot / My Machine Gun, Chuvasher Tekhter / Daughters of Chuvashia. Сравнительно немного песен посвящено теме Холокоста (Tulchin, Mames Gruv / My Mother’s Grave, Babi Yar), время осмысления масштабов этой трагедии еще впереди. Подлинным гимном братству народов выглядит Kazakhstan, воспевающий землю гор и степей, где вольно живут люди разных национальностей, принявшие к себе и беженцев – евреев. Это единственная песня, приведенная в альбоме в двух вариантах. В одном из них Сергей Эрденко придал музыке цыганский колорит, а в перечне народов-братьев упомянул и цыган, напомнив, что также безжалостно, как евреев, гитлеровцы уничтожали и народ рома. Как мне показалось, некоторые треки очень созвучны популярному советскому кино военных и предвоенных лет. Слушая тот же Kazakhstan, сразу вспоминаешь «Цирк» с колыбельной, которую поют на своих языках советские люди маленькому темнокожему малышу. А Йошке из Одессы в одноименной песне удивительно напоминает героя Марка Бернеса в фильме «Два бойца».
Нотные записи в киевском архиве обнаружились только у одной песни. Во всех остальных случаях музыка песен – плод большой работы создателей проекта, прежде всего Короленко и Эрденко. Тексты положены на музыку из самых разных источников. Это и еврейский фольклор, и популярные русские и советские песни, и классика – от Глинки до Шнитке, и даже православная духовная музыка. Музыкальные коллажи сделаны мастерски. Некоторая наивность текстов для не знающих идиш ускользает, а вот яркость и органичность музыки, безусловно, работает на успех проекта.
Сразу после выпуска The Lost Songs Of World War II, альбом получил широкую огласку во всем мире – в прессе и на радио. Статьи и радиопрограммы, посвященные проекту, появились в Англии и США, Таиланде и Франции, Германии и Бельгии, Австралии и, естественно, в Канаде. Надеюсь, этот текст поможет оценить проект по достоинству и на пост-советском пространстве. © & (p) 2018 Six Degrees Records 18 tks / 64 mins (Psoy Korolenko – voc (tks 1, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 18); Sergei Erdenko – vi, voc (tks 3, 15, 17, 18); Sophie Milman – voc (tks 2, 4, 7, 9, 12, 18); Isaac Rosenberg – voc (tks 10, 13, 18); Sasha Lurje – voc (tk 18); Artur Gorbenko – vi, p, backing voc; Mikhail Savichev – g, backing voc; Alexander Sevastian – acc; Shalom Bard – cl; David Buchbinder – tp;) Линк предоставил Dan Rosenberg Леонид АУСКЕРН