Vinyl Hampdin - Red

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Кипр, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз
печать
сохранить как pdf
Главная > обзоры > издано в 2018г.

Vinyl Hampdin - Red

стиль:
22.08.2018

Vinyl Hampdin - Red
Американский композитор и тромбонист Стиви Уист сделал прекрасную карьеру в джазе. Неоднократный номинант на премию Грэмми, он много и успешно работал с биг-бэндами. Своим главным учителем Стиви считает Мейнарда Фергюссона, но работал он также и с Доком Северинсеном, и со Слайдом Хэмптоном, руководил и собственным биг-бэндом. Но однажды Уист задал сам себе вопрос: «Интересно, а как бы звучали Chicago, Blood Sweat &Tears и Tower of Power, если бы они начинали свою карьеру сегодня?» Уист – большой любитель фантастики, но идея спустя пятьдесят лет, уже в ХХI веке, возродить звучание пионеров джаз-рока с учетом современных реалий, показалась ему вовсе не фантастической, а вполне осуществимой. Так появился его новый проект: Vinyl Hampdin.

В этот ансамбль Стиви пригласил высококлассных музыкантов, представляющих разные музыкальные направления. Некоторые из них, как и он сам, имеют прочные джазовые корни. Басист Джеральд Стоктон, уроженец ЮАР, играл с самыми разными людьми, от Майкла Брекера до Энди Уильямса. Трубач Фрэнк Дэвид Грини работал с Роем Харгрувом, Крисченом МакБрайдом и тем же Фергюссоном. Клавишник Эрик Ганнисон аккомпанировал Кармен МакРэй и состоял в The Dizzy Gillespie All Stars. Двое канадских участников проекта, гитарист Райан Дэвидсон и певица Лайза Додд, пришли в Vinyl Hampdin из музыки кантри. Оба не раз удостаивались у себя на родине звания «музыкант года» по своим номинациям в Канадской Ассоциации музыки кантри, причем, Додд – в качестве басистки. Но в Vinyl Hampdin она только поет, будучи фронтвумен инструментального октета, состоящего из четырех духовиков и четырех представителей ритм-группы, включая сюда клавишника и гитариста. Не только идейным отцом, но и главной движущей силой состава остался Стиви Уист, выполнивший аранжировки к пяти собственным композициям и шести каверам, составившим программу первого альбома группы с ярко-красной обложкой и соответствующим названием: Red.

Что сказать о стилистике этой работы? Я затрудняюсь дать однозначное определение. Похоже ли это на ранний джаз-рок в духе Chicago или BS&T? Да, и очень! Нечто в фанковом духе? Вполне! Рок в самом классическом смысле этого слова? Да, и еще раз да! Блюз-рок? Задумаюсь, но, вспомнив блистательную версию The Road’s My Middle Name от Бонни Райт, и тут кивну утвердительно. Но главное – не в дефинициях! Главное – в потрясающей энергетике, отличном взаимодействии духовой пачки этого мини биг-бэнда с ритм-группой, классных аранжировках Уиста, в безукоризненной работе клавишника Эрика Ганнисона и мощном вокале Лайзы Додд. Уже от стартового трека, Superstition Стви Уандера, буквально бросает в жар, и далее Vinyl Hampdin продолжает в том же духе. Пожалуй, лишь в двух треках, сжалившись над слушателями, музыканты позволяют себе сбавить темп. Это композиция Уиста One Song с красивой гитарной партией Райана Дэвидсона и улетающим в самые верха голосом Лайзы Додд, а также лиричная и сделанная с большим уважением к оригиналу песня Пола и Линды МакКартни My Love. Но в целом альбом все равно слушаешь на одном дыхании. Реинкарнации старого доброго джаз-рокового саунда от Vinyl Hampdin и Стиви Уиста веришь. Очень убедительно и очень талантливо!

© & (p) 2018 Armored Records

11 tks / 52 mins

(Lisa Dodd – voc; Ryan Davidson – g; Gerald Stockton – b; Stockton Helbing – dr; Eric Gunnison – keyb; Frank David Greene – tp; Ray Herrmann – ts, fl; Art Bouton – bars, fl; Steve Wiest – tb;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН
Расскажи друзьям:


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада, США, ЮАР
музыкальный стиль
кроссовер, фанк, фьюжн

Еще из раздела издано в 2018г.

Fer González - Mariachi – Mi Nombre Es Mexico

  • стиль: этно
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Мексика
Мексиканский фольклор немыслим без марьячи. Это слово, конечно, имеет перевод с испанского: «уличный певец», но давно уже стало нарицательным и не переводится, как и, к примеру, сомбреро – традиционный головной убор, ...
подробнее
22.08.2018

Fernando Garcia - Guasábara Puerto Rico

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: Латинский джаз, этно-джаз
  • страна: Пуэрто-Рико, Словения, США, Венесуэла
«Я предпочитаю современный джаз и современный латинский джаз. К примеру, мне нравятся работы Brian Blade Fellowship, групп Авишаи Коэна и Мигеля Зенона. Я люблю музыку, в которой есть творческий дух, в которой рвутся ритмические путы ...
подробнее
22.08.2018

Flavio Silva - Break Free

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
  • страна: Бразилия, Канада, Пуэрто-Рико, США
Break Free – второй альбом молодого бразильского гитариста и композитора Флавио Сильвы. Этот музыкант начинал работать в джазе у себя на родине, а затем продолжил карьеру в Нью-Йорке, где его ментором стал такой известный джамен, как ...
подробнее
22.08.2018
© 2018 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com