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Vinyl Hampdin - Red
22.08.2018
Американский композитор и тромбонист Стиви Уист сделал прекрасную карьеру в джазе. Неоднократный номинант на премию Грэмми, он много и успешно работал с биг-бэндами. Своим главным учителем Стиви считает Мейнарда Фергюссона, но работал он также и с Доком Северинсеном, и со Слайдом Хэмптоном, руководил и собственным биг-бэндом. Но однажды Уист задал сам себе вопрос: «Интересно, а как бы звучали Chicago, Blood Sweat &Tears и Tower of Power, если бы они начинали свою карьеру сегодня?» Уист – большой любитель фантастики, но идея спустя пятьдесят лет, уже в ХХI веке, возродить звучание пионеров джаз-рока с учетом современных реалий, показалась ему вовсе не фантастической, а вполне осуществимой. Так появился его новый проект: Vinyl Hampdin.
В этот ансамбль Стиви пригласил высококлассных музыкантов, представляющих разные музыкальные направления. Некоторые из них, как и он сам, имеют прочные джазовые корни. Басист Джеральд Стоктон, уроженец ЮАР, играл с самыми разными людьми, от Майкла Брекера до Энди Уильямса. Трубач Фрэнк Дэвид Грини работал с Роем Харгрувом, Крисченом МакБрайдом и тем же Фергюссоном. Клавишник Эрик Ганнисон аккомпанировал Кармен МакРэй и состоял в The Dizzy Gillespie All Stars. Двое канадских участников проекта, гитарист Райан Дэвидсон и певица Лайза Додд, пришли в Vinyl Hampdin из музыки кантри. Оба не раз удостаивались у себя на родине звания «музыкант года» по своим номинациям в Канадской Ассоциации музыки кантри, причем, Додд – в качестве басистки. Но в Vinyl Hampdin она только поет, будучи фронтвумен инструментального октета, состоящего из четырех духовиков и четырех представителей ритм-группы, включая сюда клавишника и гитариста. Не только идейным отцом, но и главной движущей силой состава остался Стиви Уист, выполнивший аранжировки к пяти собственным композициям и шести каверам, составившим программу первого альбома группы с ярко-красной обложкой и соответствующим названием: Red.
Что сказать о стилистике этой работы? Я затрудняюсь дать однозначное определение. Похоже ли это на ранний джаз-рок в духе Chicago или BS&T? Да, и очень! Нечто в фанковом духе? Вполне! Рок в самом классическом смысле этого слова? Да, и еще раз да! Блюз-рок? Задумаюсь, но, вспомнив блистательную версию The Road’s My Middle Name от Бонни Райт, и тут кивну утвердительно. Но главное – не в дефинициях! Главное – в потрясающей энергетике, отличном взаимодействии духовой пачки этого мини биг-бэнда с ритм-группой, классных аранжировках Уиста, в безукоризненной работе клавишника Эрика Ганнисона и мощном вокале Лайзы Додд. Уже от стартового трека, Superstition Стви Уандера, буквально бросает в жар, и далее Vinyl Hampdin продолжает в том же духе. Пожалуй, лишь в двух треках, сжалившись над слушателями, музыканты позволяют себе сбавить темп. Это композиция Уиста One Song с красивой гитарной партией Райана Дэвидсона и улетающим в самые верха голосом Лайзы Додд, а также лиричная и сделанная с большим уважением к оригиналу песня Пола и Линды МакКартни My Love. Но в целом альбом все равно слушаешь на одном дыхании. Реинкарнации старого доброго джаз-рокового саунда от Vinyl Hampdin и Стиви Уиста веришь. Очень убедительно и очень талантливо! © & (p) 2018 Armored Records 11 tks / 52 mins (Lisa Dodd – voc; Ryan Davidson – g; Gerald Stockton – b; Stockton Helbing – dr; Eric Gunnison – keyb; Frank David Greene – tp; Ray Herrmann – ts, fl; Art Bouton – bars, fl; Steve Wiest – tb;) Линк предоставлен Jazz Promo Services Леонид АУСКЕРН
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