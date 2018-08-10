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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Vince Bell - Ojo

стиль:
10.08.2018

Vince Bell - Ojo
Человек, запечатленный на обложке альбома, кажется, совсем не позирует: он не «делает лицо», не стремится выглядеть моложе или умнее, он работает, он перед микрофоном. Его зовут Винс Белл и за его плечами большой и извилистый путь.

Техасец из Хьюстона Винс Белл получил известность в 70-х годах прошлого века как перспективный исполнитель собственных песен, то, что в Штатах называют singer-songwriter. Известность постепенно превращалась из региональной в национальную. В конце 1982 года Белл записывал свой первый альбом вместе со Стиви Рэем Воаном, но работа прервалась перед самым Рождеством: Винс Белл попал в страшную автокатастрофу и едва не расстался с жизнью. От последствий аварии он отходил более шести лет. А первый альбом все же вышел, но уже в 1994 году под названием Phoenix. За ним последовали другие работы. Песни, сочиненные Винсом Беллом исполняли Little Feat, Лайл Ловетт, Нэнси Грифитт. Сам же Белл из сонграйтера все больше и больше начал превращаться в настоящего поэта. Последний его альбом датирован 2007 годом.

И вот, одиннадцать лет спустя, его первый продюсер Боб Ньювирт вместе с Дэйвом Солдьером и Патриком Деривазом вдохновили Винса Белла на новый проект Ojo. Они собрали большую группу музыкантов из самых разных сфер: гитариста фламенко из семьи испанских цыган Педро Кортеса, джазового басиста Ратцо Харриса, французского кларнетиста и пианиста Рено-Габриэля Пиона, японского перкуссиониста Сатоши Такаеши и ряд других – всего одиннадцать человек. Все они создают тонкий музыкальный фон, под который Винс читает свои стихи. Лишь две композиции альбома, If You Walk Away и Give Chance a Chance, это песни в привычном понимании этого слова – симпатичный негромкий фолк-рок в духе Пита Сигера или раннего Дилана. Все остальное – сочетание поэзии с музыкой, условно джазовой. Стихи Белла философичны, многоплановы, иногда парадоксальны, он не слишком оптимистчно смотрит на мир, но скорее с позиции наблюдателя, чем человека, стремящегося что-то в нем изменить. Если у вас с английским все хорошо, и вы вдобавок любите умные тексты – этот альбом для вас.

© & (p) 2018 Mulatta Records

11 tks / 36 mins

(Vince Bell – voice, g; Laura Cantrell – voice; Pedro Cortes - Flamenco g, handclaps; Patrick Derivaz – shaker; Robert Dick – fl, contrabass fl; Ratzo B. Harris – b; David Mansfield - banjo, g, dobro, lap steel, vi; Valerie Dee Naranjo – gyli, kalimba, perc; Renaud-Gabriel Pion – cl, p; Rob Schwimmer - continuum, p; Dave Soldier – vi, handclaps; Satoshi Takaeshi – perc;)

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Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Испания, США, Франция, Япония
музыкальный стиль
авангард

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