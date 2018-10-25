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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Moscow Beatballs - Jazz Deformation

стиль:
25.10.2018

Moscow Beatballs - Jazz Deformation
Сегодня любые кинофильмы или телепередачи заботливо снабжаются ярлычком с возрастными ограничениями. В отношении альбома Jazz Deformation от московского трио Moscow Beatballs возрастные ограничения не нужны: наоборот, чем моложе слушатель, тем больше шансов, что ему понравится эта лихая бесшабашная музыка, не признающая никаких «священных» кумиров и под соусом ретро непринужденно сводящая абсолютно разные стилистики в единое и по-своему логичное целое. Тут нужны другие предупредительные знаки. Прежде всего, музыка Moscow Beatballs абсолютно не рекомендуется людям без чувства юмора, в этой связи она совершенно противопоказана разного сорта узким пуристам, истово лелеющим в самостоятельно выстроенных храмах своих богов, будь то Джон наш Колтрейн или одетая в джинсы-«бананы» сомнительных марок эра диско.

В конце концов, музыканты честно предупреждают о содержании своей работы названием: Jazz Deformation. И потому уже не приходится удивляться тому, во что превратились Giant Steps Колтрейна при соавторстве Арнаутова и Кривошеина, как преобразился “сладкий» стандарт Лоренса и Харта Blue Moon, как своеобразно зазвучали популярнейшие хиты Sunny, Route 66 и Summertime и лишь не менее знаменитая тема Besame mucho избежала столь же радикальной вивисекции. На меня же особенно сильное впечатление произвело соединение в одной композиции эллингтоновского It Don't Mean A Thing с темой популярного в свое время польского приключенческого сериала Stawka większa niż życie (о том как войну выиграл, естественно, польский разведчик), которую написал известный польский джазмен, халтуривший в сфере музыки для кино, Ежи Дудусь Матушкевич. Почему то кажется, что и Дюк, и Дудусь, юмор оценили бы…

А создали весь этот фантасмагорический калейдоскоп трое москвичей: бас-балалаечник Тимур Поповкин, вокалист и ударник Сергей Арнаутов и гитарист Юрий Кривошеин. В группу Moscow Beatballs они объединились в 2017 году, но для каждого этот проект – не единственный. Тимур и Юрий связаны также с командой Red Elvises (помните голливудский фильм «Шестиструнный самурай»?), а Юрий играл так же блюз в группе Scolder Blues. Музыкальный путь Сергея Арнаутова связан с различными инди-группами, из которых можно упомянуть, к примеру, Gagarin Brothers. Каждый внес в стиль Moscow Beatballs что-то из своих прежних или параллельных увлечений, но, на мой взгляд, самым близким родственником для Moscow Beatballs являются Red Elvises, и, поверьте, не только из-за фирменной бас-балалайки. В свой дебютный альбом музыканты превратили запись концерта в JAM Club Андрея Макаревича. Так что, если вас не пугают вышеупомянутые ограничения, - вперед! Повеселитесь вместе с Moscow Beatballs! Возможно, вы даже запомните это название…

2018

10 tks / 37 mins

(Timur Popovkin - bass-balalaika; Sergey Arnautov - voc, dr; Yury Krivoshein – g;)

Линк предоставил Alexander Alex Golubev

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
кроссовер

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