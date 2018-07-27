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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Motherfathers & Ь! - Doggy

стиль:
27.07.2018

Motherfathers & Ь! - Doggy
Лабиринты московского андеграунда вывели наш сайт на альбом Doggy от команды Motherfathers & Ь!. Собственно говоря, это коллаборация двух проектов: Motherfathers и Ь!. Первый из них имеет за плечами уже довольно солидный стаж: целых двенадцать лет. Бэнд Motherfathers был организован еще в 2006 году. Изначально он представлял из себя трио, в котором объединились вокалист, гитарист и электронщик Дмитрий Пейч, электронщик и клавишник Максим Елизаров и барабанщица Ольга Носова. Первый альбом Kolchak! трио выпустило чекрез год, потом появлялись новые релизы, состав менялся, четыре года проект не подавал признаков жизни, после чего выпустил в 2013 году еще один альбом, а затем сингл, и вновь замолчал вплоть до нынешнего года, когда появился Doggy. В нем неизменные Пейч и Елизаров нашли единомышленника в лице мульиинструменталиста и саунд-продюсера Дмитрия Сырцова, работающего под непроизносимым ником Ь!, который, впрочем, на страничке в Facebook расшифровывается, как «Мягкий и Восклицательный» и севшего в этой записи за ударную установку.

Объединила музыкантов прежде всего страсть к экспериментам, причем достаточно радикальным. Нойз, электроника и импровизационный характер музыки – вот, пожалуй, три кита, на которых держится творчество и Пейча с Елизаровым (а для них Motherfathers – не единственный общий проект), и Сырцова. В Doggy все это представлено с избытком, причем в достаточно опасном для барабанных перепонок варианте (а иначе, какой же нойз!). Альбом невелик, программа занимает менее получаса звучания, но вместила в себя целых одиннадцать небольших треков. Все они решены в структурном плане одинаково: звучит энергичная музыка, нашпигованная эффектами и яростными барабанными партиями, твое подвергнутое безжалостной атаке воображение только начинает нащупывать какие-то штрих-пунктирные связи между звуками (мне это лучше всего удалось на Uncontrolled Urge), ожидаешь этакого психоделического эпика (выражаясь языком прог-рока) минут на пятнадцать, но все действо обрывается внезапно – на полу-фразе, полу-ноте, на четвертой, третьей, второй, и даже на первой же минуте. Меня эти «прерванные акты», честно говоря, доставали и вызвали устойчивые ассоциации с трейлером к некоему фильму, словно Motherfathers & Ь! предложили некую нарезку из эскизов-фрагментов к будущему бо-о-ольшому альбому. Но большого альбома нет, есть Doggy (возможно, это «собачье» название связано с презрительным определением джазменами-традиционалистами и мэйнстримовцами работ своих авангардных коллег: «гонят собачатину!»?) и концепцию, избранную создателями, надо уважать. Если она не слишком пришлась мне по вкусу, то это не больше, чем мое субъективное мнение. Вы не чужды авангарду и хотите составить свое? Послушайте Doggy! Сделать это можно, например, здесь: https://noname666.bandcamp.com/album/doggy https://vk.com/jazzcoremusic?w=wall-34858528_2826

2018 БНиЛ Рекордс

11 tks / 24 mins

(Dmitry Peitsch – g, b fx; Maxim Elizarov – electronics, noise; Dmitry Syrtsov – dr;)

Линк предоставил Антон Китаев

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
авангард

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