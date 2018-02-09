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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Noa Fort - No World Between Us

стиль:
09.02.2018

Noa Fort - No World Between Us
В джазе хорошо известна израильская джазовая семья Коэн (два брата и их суперуспешная сестра Анат), но ближневосточная страна экспортировала на родину джаза еще и пару таланливых сестер Форт. Если старшая, пианистка Анат Форт, уже давно сделала себе имя на американской сцене, то сейчас важный шаг в своем творческом росте, выпустив дебютный альбом, совершила и ее младшая сестра Ноа, пианистка и певица, исполняющая собственные песни.

Ноа Форт играет на фортепьяно и поет с раннего детства, однако, свою первую степень бакалавра она получила в области биологии, с упоением изучая птиц израильских пустынь. Но музыка, похоже, все-таки одолела биологию. Год Ноа провела в Индии, изучая тонкости игры на табла и выступая с местными музыкантами, а, вернувшись домой, поступила в Академию Музыки и Танца в Иерусалиме сразу по двум специальностям – фортепьяно и вокал. Закончив ее в 2012 году и поработав какое-то время в Израиле с собственным квинтетом, Ноа Форт в 2013 году повторила путь очень многих израильских исполнителей, перебравшись в Нью-Йорк. За прошедшие годы она выступала здесь во многих престижных клубах, работала и со своей сестрой Анат Форт, и с такими известными людьми, как Уильям Паркер или Рене Харт. И вот начало 2018 года ознаменовалось выпуском No World Between Us.

Здесь Ноа поет и одновременно является лидером собственного фортепьянного трио с участием канадского басиста Зака Лобера и ее земляка, барабанщика Ронена Ицика. В трех треках к этому комбо присоединяется американский трубач Джош Дойч. Все десять треков альбома – это музыка самой Ноа, и в девяти из них эта музыка сочинена на ее собственные тексты, в композиции The Guest House Ноа использовала стихи великого средневекового поэта и мистика Джалаледдина Руми. Песни Ноа Форт не похожи на канонические джазовые стандарты. Пожалуй, только Variations on Longing приближается к этой стилистике, здесь Ноа даже использует технику скэта. Но большинство ее песен в какие-то четкие стилистические рамки не укладывается, хотя джазовая составляющая и в игре трио, и в вокале Ноа Форт несомненна. За исключением исполненной на иврите песни Empty Space (Halal Paur), поет Ноа по-английски. Сильный, хорошо поставленный голос Форт может мастерски передавать ощущение драматизма исполняемых песен, транслировать слушателю глубину заложенных в текстах песен эмоций. Я имею ввиду прежде всего такие треки, как Unwritten Signs, титульную No World Between Us и, особенно, Winter Requiem. Отмечу также хорошую партию контрабаса от Зака Лобера в The Guest House и эффектное соло на трубе Дойча в Just Wait. Это финальная песня альбома, и Ноа Форт исполняет ее в мажорном ключе, оставляя слушателю «на послевкусие» заряд бодрости ощущение отпитмизма. Аналогичные чувства, судя по альбому No World Between Us, вызывает и дальнейшая карьера Ноа Форт.

© 2018 Fortisima Music

10 tks / 35 mins

(Noa Fort - voice, p; Zack Lober - b, voice (tk 10); Ronen Itzik - dr, voice (tk 10); Josh Deutsch - tp (tks 8, 9, 10); Tal Gur - voice (tk 10);)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Израиль, Канада, США
музыкальный стиль
кроссовер

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