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Главная > обзоры > издано в 2018г.

OKB Trio - The Ing

стиль:
16.03.2018

OKB Trio - The Ing
Одни коллективы рождаются не быстро, с долгой, порой мучительной «притиркой» партнеров друг к другу, другие возникают в одночасье. Так произошло с OKB Trio. Летом 2010 года барабанщик Брайан Вудраф выступал в одном из клубов Куинса, где каждую неделю подбирал себе новых партнеров. 20 июня поиграть вместе с ним пришли басистка Курико Цугава и пианист Оскар Перес. Так получилось, что все трое собрались в клубе еще до начала выступления и успели вместе поболтать и пропустить по кружечке бельгийского пива. Взаимный интерес и симпатия скорее всего обнаружились уже тогда, а когда они отыграли сет, Курико сказала: «Я всегда мечтала сыграть в ТАКОМ трио», и Оскар с Брайаном с ней согласились. Так возникло трио OKB, как легко догадаться, принявшее в качестве названия аббревиатуру из первых букв имен его участников.

К своему первому альбому OKB Trio шло долго. Спешка тут исключалась, так как OKB Trio – не просто музыкальный коллектив, а часть группы друзей и единомышленников. Так, Вудраф вместе с Дайсуке Абэ, супругом Цугавы, входят в число руководителей основанного в 2012 году лейбла Queens Jazz OverGround. Запись откладывалась на период рождения ребенка Курико Цугавы, на период реконструкции студии звукозаписи Big Orange Sheep, и началась запись альбома 5 марта 2015 года, в первый день работы студии.

И вот он, наконец, перед вами, дебютный альбом OKB Trio под названием The Ing. Странное название? А вы вспомните слово «свинг», и сразу поймете, откуда растут ноги. Свинг – это основа звучания коллектива. Играет трио вполне современную музыку, частично свою, частично стандарты, но свинговый огонек всегда присутствует в их исполнении. Иногда он разгорается в настоящее пламя – именно так я оцениваю композиции Hi-Heel Sneakers Роберта Хиггинботэма, El Padrino участника трио, пианиста Переса и Please Send Me Someone to Love Перси Мэйфилда – три лучшие, на мой вкус, композиции довольно большого по объему альбома. OKB Trio – не революционеры, нет в их музыке каких-то формальных изысков, претенциозного насилия над логикой исполняемых пьес или желания кого-то из участников выпятить свою роль на фоне других. Есть – добротный джаз, исполняемый людьми уважающими друг друга и музыку, которую они играют. Играют просто и естественно, как дышат. Но со свингом!

© & (p) 2018 Queens Jazz OverGround

11 tks / 70 mins

(Oskar Perez – p; Kuriko Tsugava – b; Brian Woodruff – dr;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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