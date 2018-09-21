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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Muriel Grossmann - Golden Rule

стиль: джаз
21.09.2018

Muriel Grossmann - Golden Rule
Четвертая для нашего сайта встреча с музыкой живущей в Испании австрийской саксофонистки и композитора Мюриэль Гроссман. Ничуть не умаляя достоинства тех работ Мюриэль, которые я слышал и о которых писал ранее (Earth Tones (2015), Natural Time (2016), Momentum (2017), считаю ее новый проект Golden Rule творческой вершиной этой талантливой джазовой леди и ее самой сильной на сегодняшний день работой.

Golden Rule записывался постоянным уже для трех последних альбомов Мюриэль составом: австро-сербским квартетом с гитаристом Радомиром Милойковичем, басисткой Джиной Шварц и ударником Урошем Стаменковичем. Альбом издается в двух вариантах - 2 LP и CD, который должен появиться к концу года с несколько урезанной по времени композицией Traneing In (без четырехминутного интро). Варианты отличаются и оформлением обложки. В нашей рецензии воспроизведена обложка винилового альбома, поскольку и слушал я именно этот вариант по линку, любезно предоставленному Мюриэль Гроссман. Альбом весьма солиден по объему: более восьмидесяти минут звучания, в которые вместилось только семь композиций. Самая большая, все та же Traneing In (почти девятнадцать минут звучания), заняла целую сторону одной из виниловых пластинок. Но дело, разумеется, не в объеме, а в качестве музыки.

Мне еще не доводилось слышать в игре Мюриэль Гроссмман столько экспрессии и вдохновения, причем на обоих ее инструментах, и на сопрано-саксофоне (как в стартовой пьесе Golden Rule), и на теноре (как в следующей за ней Core). Длинные, необычайно эмоциональные импровизации Мюриэль сменяют принимающие ее вызов гитарные соло Милойковича, чтобы затем уступить место новым, столь же экспрессивным и технически разнообразным саксофонным соло. Мюриэль играет в этом альбоме так, словно делает это последний раз в жизни! Все это действо происходит на фоне гибких полиритмических конструкций, создаваемых ритм-группой (на мой взгляд, и для Стаменковича этот альбом стал самым ярким). Когда в пьесе Promise или в финальной, медитативной композиции Light, темп становится несколько более умеренным, на качестве исполнения это ничуть не сказывается. В Direction достойный отклик саксофонные импровизации Гроссман получают в отменном соло на контрабасе Джины Шварц. А с точки зрения гитарной работы вершиной Милойковича, на мой вкус, стала композиция Trane.

Стоит вспомнить, что одним из своих главных учителей Мюриэль считает знаменитого немецкого фри-джазового пианиста Йоахима Кюна. Возможно, необыкновенной свободой самовыражения, царящей в Golden Rule она, в определенной степени, обязана его влиянию. Ну, и, наконец, главный источник вдохновения, непреходящий светоч уже многих джазовых поколений – Джон Колтрейн. Не случайно, одна из пьес Гроссман в этом альбоме названа его именем, а названием другой служит неологизм Traneing In (буквально: «Вколтрейниваясь»). Трейн, особенно поздний Трейн, рассматривал музыку, как некий сакральный, духовный акт. Вслед за ним Мюриэль Гроссман стремится к такой же духовности в своей музыке, и - черт побери! – у нее это здорово получается!

Автор liner notes альбома Майкл Джаклин поясняет название альбома «Золотое правило» известной библейской (и житейской) максимой: «Относись к другим так, как хотел бы, чтобы относились к тебе». С этим трудно спорить. Но применительно к творчеству Мюриэль Гроссман можно дать тут и иное толкование: «Иди своим путем. Совершенствуйся. Ставь перед собой все более сложные задачи». Новый альбом Гроссман, на мой взгляд, - символ именно такого подхода.

© 2018 RR GEMS Records

2 LP

7 tks / 81 mins

(Muriel Grossmann – ss, ts; Radomir Milojkovic – g; Gina Schwartz – b; Uros Stamenkovic – dr;)

Линк предоставлен Muriel Grossmann

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Австрия, Испания, Сербия
музыкальный стиль
авангард

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