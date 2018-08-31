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One O'Clock Lab band - Lab 2018 / The Rhythm of the Road
31.08.2018
Отличная возможность для слушателей, живущих не на родине этой музыки, представить себе уровень американского студенческого джаза на примере одного из самых ярких коллективов - One O'Clock Lab band. Университет Северного Техаса в Далласе развивает свою джазовую программу еще с сороковых годов прошлого века. Ее жемчужиной является студенческий биг-бэнд One O'Clock Lab band. Регулярно, что естественно для студенческого коллектива, обновляется его состав, меняются руководители бэнда, но уровень исполнения всегда остается весьма высоким. Такое утверждение легко подтверждается документально: каждый год в последнее время бэнд выпускает свой творческий отчет – альбом. В этом году он получил название Lab 2018 / The Rhythm of the Road.
Биг-бэнд полного состава Университета Северного Техаса возглавляет в этом году Алан Бэйлок. Однако, в программе альбома мы находим только одну его композицию: Without a Doubt. Остальную часть довольно большой по объему звучания программы составили частью пьесы авторства главного композитора студенческого бэнда, саксофониста Брэндона Мура, частью вещи классиков, причем очень разных: A Flower is a Lovesome Thing Стрейхорна, After the Rain Колтрейна, Bachianas Brasileiras No. 5 Вила-Лобоса и так далее, причем также в аранжировках музыкантов-студентов, как, к примеру, стартовая пьеса Виктора Льюиса Hey, It’s Me You’re Talkin’ To в аранжировке очень симпатичного ударника Джона Стурино, визитная карточка бэнда, предоставляюшая «слово» всем его секциям.
В One O'Clock Lab band собраны сильные исполнители по всем позициям, но, на мой взгляд, особенно хороши, наряду со Стурино, трубачи и тромбонисты. Есть у слушателя возможности оценить и достоинства голоса и джазовость манеры исполнения певицы Мэрион Пауэрс. Если говорить о наиболее ярких треках, то тут я бы отметил титульную композицию The Rhythm of the Road, очень приятный блюз Blues for Kazu, сочиненный Муром для коллеги по оркестру, трубача Казунори Танаки (помимо этого японца в бэнде играют еще несколько студентов из разных стран, обучающихся в университете), а также уже упомянутую пьесу Бэйлока Without a Doubt. Отчет за последний год работы от One O'Clock Lab band принят! Несите зачетки, ребята! © & (p) 2018 North Texas Jazz 9 tks / 66 mins (Alan Baylock – director; Kyle Bellaire – as, ss, cl, fl; Sam Cousineau –as, cl; Brandon Moore – ts, cl, fl; Will Nathman – ts, cl; Brendon Wilkins – bars, bass cl, fl; Nick Owsik, Adam Horne, Huang-Hsiang Chang, Kazunori Tanaka. Gregory Newman – tp; Brian Woodbury, DJ Rice, Brett Lamel – tb; Tommy Barttels, Kenny Davis – bass tb; Marion Powers – voice; Daniel Pinilla – g; Paul Lees – p, keyb; Raul Reyes – b; John Sturino – dr, perc;) Линк предоставлен Jazz Promo Services Леонид АУСКЕРН
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