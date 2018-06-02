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Musical Explorers. Field Recordings by Deben Bhattacharya - Waves of Joy / Bauls from Bengal
02.06.2018
В издательской программе британского лейбла ARC Music особое место занимает серия Musical Explorers, которую курирует редактор журнала Songlines Саймон Брафтон. Е
сли в целом деятельность ARC Music посвящена этнической музыке со всех уголков мира, то Musical Explorers затрагивает более узкую сферу – этномузыкологию. Издания в этой сфере посвящены работам музыкальных исследователей, идущих по пути, проложенному выдающимся венгерским композитором Белой Бартоком или американским исследователем фольклора Аланом Ломаксом. Их работа по выполнению полевых записей, «охоте» за музыкой, специфична и нелегка. Не могу удержаться от цитирования в этой связи приводимого Брафтоном в liner notes представляемого издания высказывания ударника Grateful Dead Мики Харта: “Я выучил, что значит делать полевые записи: тебе приходится бороться с дождем, насекомыми, песком, солнцем. Ты пьешь и ешь вместе с музыкантами, которых записываешь и наблюдаешь за их традициями, кто бы они ни были. Чтобы понять сердце и душу музыки, добиться права ее слушать, ты должен уважать и чтить культуру, в которой она создается». Одним из таких этномузыкологов был индийский музыковед и ученый Дебен Бхаттачарья (1921-2001). Уроженец Бенареса, с 1949 года он жил в Лондоне и работал для Би-Би-Си. Бхаттачарья постоянно ездил в Бенгалию и делал записи местных музыкантов. Его работам разных лет (последнюю поездку он совершил в год своей смерти) и посвящен пятый альбом серии Musical Explorers. Помимо аудиозаписей в альбом вошел и фильм, отснятый им в 1973 году. Исследования Бхаттачарьи (и альбом, соответственно) посвящены музыкально-поэтическому творчеству баулов – совершенно особому явлению в культуре Индии, распространенному в индийской части Бенгалии и Бангладеш. Баулы оказали большое влияние на творчество великого индийского поэта, лауреата нобелевской премии Рабиндраната Тагора. В 2005 году ЮНЕСКО признало песни баулов памятником нематериальной культуры человечества. Баулы – это не просто певцы, музыканты и поэты, это специфичное мистическое и синкретическое религиозное учение, сформировавшееся на основе индуистского вишнуизма и мусульманского суфизма. В прошлом баулов нередко считали «священными безумцами», устами которых говорит Бог. В записях, сделанных Бхаттачарьей, можно услышать виднейших баулов ХХ века, исполняющих и собственные сочинения, и баульскую классику, в том числе музыку, почитаемого за святого баула ХIХ века Лалон Шах Факира. Помимо экстатического, наполненного духовными переживаниями пения баулов, вы услышите и их традиционный инструментарий: струнно-ударный хамак (этот инструмент Тагор называл «анандалахари» - буквально: «волны радости», так назван и представляемый альбом), однострунную эктару, двухструнную дотару, барабанчики дугги и так далее. Waves of Joy / Bauls from Bengal – безусловно, музыка не для всех. Если человек глух к этнической музыке, ему лучше слушать нечто иное. Но если вас искренне интересует музыка нашего бесконечно разнообразного мира и вы уважаете и цените труд этномузыкологов – вы оцените по достоинству это издание. © & (p) 2018 ARC Music CD: 14 tks / 72 mins DVD: 27 mins Линк предоставлен Angie Lemon, ARC Music Леонид АУСКЕРН
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