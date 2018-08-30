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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Randy Waldman - SuperHeroes

стиль:
30.08.2018

Randy Waldman - SuperHeroes
63-х летний Рэнди Уолдмэн, пианист и композитор, аранжировщик и дирижер, - очень заметная фигура в музыкальном мире Соединенных Штатов. Три десятка лет он работал с Барброй Стрейзанд в качестве пианиста и музыкального директора и даже получил Грэмми за работу в одном из ее альбомов, семь лет Рэнди сотрудничал с Джорджем Бенсоном, а кроме того концертировал и работал вместе со множеством топ-фигур американской сцены – от Синатры до Майкла Джексона. Заслуженную известность Уолдмэн снискал также благодаря своим многочисленным работам для кино и телевидения. Но при этом он всегда очень любил джаз. На рубеже столетий, с 1998 по 2003 год, эта любовь нашла отражение в серии из трех уже чисто джазовых альбомов, изданных Уолдмэном во главе фортепьянного трио. В них Рэнди перекладывал на язык джаза темы из популярных кинофильмов и телевизионных шоу. И вот, годы спустя, Рэнди Уолдмэн возвращается с новой работой, сделанной по тому же принципу.

Супер-удачное название SuperHeroes, которое он подобрал для нового альбома, носит двойной смысл. Первый, прямой, очевиден: Рэнди на этот раз подобрал и аранжировал темы из кино и телефильмов, где действуют герои с фантастическими качествами, побеждающие всех и вся и ставшими идолами целых поколений: Супермэн, Спайдермэн, Бэтмэн и так далее – настоящие супер-герои! Некоторые, в частности, Супермэн и Бэтмэн представлены сразу двумя треками – джазовыми обработками и телевизионной, и кинематографической версии. Ну, а для ценителей джаза еще более интересен второй смысл. Как Рэнди удалось собрать под обложкой одного альбома, условно говоря, половину любой энциклопедии современного джаза – знает только он! И это уже всамделишные, а не придуманные супер-герои, разумеется, в своей сфере. Достаточно только взглянуть на список участников проекта: саксофонисты Ловано и Поттер, трубачи Марсалис, Брекер, Сандоваль, Бреннер, Бержерон, пианист Кориа, кларнетист Дэниэлс, гитарист Бенсон, вокальная группа Take 6, ударники Колаюта и Гэдд! При этом такие маститые ударники как Винни Колаюта и Стив Гэдд вообще никогда раньше не участвовали в одном проекте. Разумеется, все эти звезды не играют вместе во всех треках, но зато везде работает трио самого Уолдмэна с басистом Карлитосом Дель Пуэрто и ударником Колаютой (кстати, постоянно игравшим с Рэнди в его предыдущих альбомах. Помимо фортепьяно, в трех треках Уолдмэн играет еще и на трубе и даже пробует себя в качестве бэк-вокалиста. Добавьте к этому камео-появления именитых личностей из другой близкой ему сферы – от Оливии Ньютон-Джон до Джона Траволты.

Думаю, один этот парад звездных имен способен привлечь внимание к альбому. Ну, а его прослушивание наверняка добавит положительных эмоций слушателям. В этом качестве я был особенно впечатлен сольной партией Джо Ловано, «перестрелкой» Гэдда и Колаюты в Underdog, работой гитариста Майкла О’ Нейла в киноварианте темы Batman и, неувядаемым мастерством Чика Кориа в теме X-Men. Приятное впечатление оставила и игра самого Уолдмэна на трубе в теме из Spiderman: поверьте, пишу это не из комплиментарности. Так что, и в чисто джазовом плане альбом очень и очень интересен. Думаю, благодарных слушателей у него будет немало!

© & (p) 2018 BFM Jazz

11 tks / 58 mins

(Randy Waldman – p, tp (tks 3-5), background voc (tk 5); Wayne Bergeron (tk 4), Randy Brecker (tk 1), Till Brönner (tk 10), Winton Marsalis (tk 4), Arturo Sandoval (tks 8,11) – tp; Steven Szabadi, Bob McChesney (tks 7,11) – tb; Brandon Fields, Joe Lovano (tk 5), Chris Potter (tk 6) – sax; Eddie Daniels (tks 1,11) – cl; Michael O’Neill, George Benson (tk 2) – g; Chick Corea (tk 9) – p; Carlitos Del Puerto – b; Vinnie Colaiuta, Steve Gadd (tks 5,7,8) – dr; Rafael Padilla – perc; Take 6 (tk 6) – voc; James Brolin, Michael Buble, Jeff Goldblum, Josh Groban, Olivia Newton-John, John Travolta – cameo;)

Линк предоставлен Holly Cooper, Mouthpiece Music

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия, Куба, США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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