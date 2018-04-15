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PinioL - Bran Coucou
15.04.2018
Жили-были во французском городе Лионе два музыкальных коллектива. Один назывался Poil, это было трио с очень разнообраными интересами – от Заппы до Шопена, а другой назывался Ni, это был квартет, питавший пристрастие к тяжелой полиритмической музыке. Прислушиваясь к творчеству друг друга, Poil и Ni обнаружили, что у них довольно много общего и решили попробовать работать вместе. Объединение было закреплено даже названием совместного проекта, соединившим названия обоих коллективов. Так родилась новая группа – септет PinioL. Как нетрудно заметить, в его составе теперь было по два гитариста, два басиста и два ударника, а также один клавишник. Во время концертов, на сцене PinioL обычно и располагается симметрично: в центре – клавишник Антуан Арнера, а по обе стороны от него – по два гитарных трио. Слушая первый альбом нового коллектива Bran Coucou и оценивая двухкратно утяжеленное звучание, живо представляешь себе эту картинку.
В почти семьдесят минут звучания Bran Coucou вместилось только семь композиций, то есть в среднем по десять минут каждая. Это в среднем, но, например, стартовая Pilon Bran Coucou или Shô Shin звучат более четырнадцати минут каждая – это такие образцовые прог-роковые эпики по объему. С музыкой же не все столь однозначно. В принципе, PinioL можно назвать прог-роковой группой, но в плотной, очень насыщенной структуре их композиций невооруженным глазом видны элементы и дарк джаза, и мат-рока с характерной для него постоянной сменой ритмических рисунков и размеров: порой за одну пьесу такие метаморфозы происходят по четыре-пять раз. В PinioL трудно выделить кого-то из исполнителей отдельно: этот коллектив ставит во главу угла именно ансамблевое звучание, и каких-то доминирующих солистов в составе септета я не услышал. Тем, кому нравится смещенный в «тяжелую» часть стилистического спектра прог-рок, дебют команды из Лиона должен, на мой взгляд, прийтись по душе. Начало, во всяком случае, выглядит многообещающим. © & (p) 2018 Dur et Doux 7 tks / 68 mins (Antoine Arnera - keyb, voc; Boris Cassone, Benoit Lecomte - b, voc; Anthony Béard, François Mignot – g, voc; Guilhem Meier – dr, voc; Jean Joly – dr;) Линк предоставил Julien Fernandez, 5ive Roses Press Леонид Аускерн
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