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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Meg Okura & The Pan Asian Chamber Jazz Ensemble - Ima Ima

стиль:
13.02.2018

Meg Okura & The Pan Asian Chamber Jazz Ensemble - Ima Ima
2018-й станет годом важных событий для живущей в США японской скрипачки Мег Окура. В марте выходит альбом трио с ее участием Live at The Stone (мы писали о нем совсем недавно), а уже в мае ожидается релиз Ima Ima, альбома, записанного Окура с ее «Паназиатским камерным джазовым ансамблем», усиленным рядом именитых гостей.

Сегодня в Штатах Окура – одна из первых скрипок в джазе: каламбур тут уместен. Выпускница Джульярда по классу классической скрипки, она работает как с джазовыми, так и с академическими ансамблями, сотрудничает с телевидением и знаменитым Cirque du Soleil. Мег играет также в нео-клезмерном ансамбле Баси Шектер Pharaoh’s Daughter. Это не случайно. Окура, выросшая в семье японских христиан-протестантов, глубоко погружена в еврейскую культуру и даже приняла иудаизм. Она видит сходство в еврейской и японской музыке и демонстрирует это во многих своих работах. Такая амбивалентность проявилась и в названии нового альбома Мег. Ima Ima - название альбома «говорящее». Ima – на иврите «мама», а по-японски – «сейчас». Сама же титульная композиция посвящена женщинам – мамам, каковой является и сама Мег (ее супруг, саксофонист Сэм Ньюсом, - участник The Pan Asian Chamber Jazz Ensemble). Вообще же, каждая из семи композиций альбома имеет свою историю. В A Summer In Jerusalem Окура средствами музыки рассказывает историю о современных Ромео и Джульетте, перенесенных ее воображением в Иерусалим и принадлежащих к двум враждующим народам – евреям и арабам. Очень сильное впечатление оставляет композиция The Birth of Shakyamuni, где Мег обращается к истокам буддизма. Две пьесы написаны ею с использованием японской минорной пентатонической шкалы и, естественно, связаны с японскими сюжетами. Это Tomiya, композиция, посвященная отцу скрипачки, и Black Rain, напоминающая о последствия атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в конце Второй Мировой войны.

По звучанию The Pan Asian Chamber Jazz Ensemble способен порадовать самого взыскательного слушателя. Здесь играют отличные мастера, включая Ньюсома, флейтистку Энни Драммонд и аргентинского басиста Пабло Аслана, а кроме того, укращают альбм такие гости, как американо-пакистанский гитарист Рез Аббаси и выдающийся трубач Том Харелл. Его соло в финальной пьесе Tomiya – настоящее украшение альбома. Разумеется, игра на скрипке самой Мег Окура также не может оставить слушателя равнодушным. Музыка ансамбля весьма изысканна, это очень добротный синтез академических традиций и настоящего импровизационного джаза. Ima Ima по своему содержанию отличается от упомянутого выше Live at The Stone, более ориентированного на еврейские музыкальные традиции. Музыка Ima Ima лишена столь явного этнического акцента за исключением двух «японских» пьес, что отнюдь не делает ее менее интересной.

© & (p) 2018 Meg Okura

7 tks / 58 mins

(Meg Okura – vi, voc. Erhu; Anne Drummond – fl, alto fl, piccolo fl; Sam Newsome – ss; Sam Sadigursky – bass cl, cl; Brian Marsella – p, el.p; Riza Printup – harp; Pablo Aslan – b; Jared Schonig – dr; with Rez Abbasi – g; Tom Harrell – tp;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Productions

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Аргентина, Пакистан, США, Япония
музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, мэйнстрим

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