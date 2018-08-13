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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Matt Shevitz - Forward Motion

стиль:
13.08.2018

Matt Shevitz - Forward Motion
Тенор-саксофонист Мэтт Шевиц родом из штата Орегон, но сегодня живет и работает в Чикаго. Разносторонний музыкант. Он сотрудничает со многими известными джазменами, как традиционного толка, так и необоперами. В списке его партнеров – Кен Пепловски, Рэнди Сандке, Фрэнк Весс, Ховард Леви и другие. Играет Шевиц и блюз вместе с Эриком Линделлом. Известен он среди читателей DownBeat и как постоянный автор самого авторитетного джазового журнала в мире. С DownBeat Мэтт сотрудничает с 2009 года, как автор теоретических статей и практических рекомендаций для исполнителей. Занимается он и педагогической деятельностью.

В этом плотном графике Мэтт Шевиц нашел, однако, окно и для записи своего собственного первенца с полностью авторской музыкой. Этот альбом под названием Forward Motion мы вам и представляем. Семь треков альбома – это семь пье6с Шевица, сыгранных им в трех разных конфигурациях. Два трека – это квартет с классическим фортепьянным трио, три других – тоже квартет, но уже с гитарой и другой ритм-группой, и, наконец, две композиции записаны в дуэте тенор-саксофон-фортепьяно. Во всех сессиях коллегами Мэтта выступали чикагские джазовые музыканты.

По стилистике музыки программа достаточно разнородна: где-то чувствуешь фанковый акцент, где-то характерный джазовый мэйнстрим, а пьеса 721 – прекрасный образец лиричной баллады в блюзовых тонах. Точно также не решусь я однозначно определить и манеру игры Мэтта на одном из самых популярных джазовых инструментов. Прекрасное чувство ритма, фразировка и мощная энергетика, исходящая из его инструмента порой заставляет вспоминать Хендерсона или Шортера, а если копнуть поглубже, то и хокинсовскую школу. А в той же 721 слышится нечто от Роллинса или Джонни Гриффина. И, конечно же, есть в игре Шевица и влияние Колтрейна, бога уже многих поколений саксофонистов. Одно сомнений не вызывает: Мэтт прекрасно слышит своих партнеров. Его взаимодействие и с пианистами Джошем Лавой и Кевином Козолом, и, особенно, с гитаристом Скоттом Хессе выше всяких похвал. Наряду с 721, титульную пьесу Forward Motion я бы отнес к лучшим на диске. В любом случае, в этом альбоме вас ждет встреча с незаурядным мастером. Скучно не будет!

© & (p) 2018 Matt Shevitz

7 tks / 46 mins

(Matt Shevitz – ts; Josh Lava – keyb (tks 1,2); Kurt Schweitz (tks 1,2), Cory Biggerstaff (tks 3,5,6) – b; Bob Parlier (tks 1,2), Jon Deitemyer (tks 3,5,6) – dr; Scott Hesse – g (tks 3,5,6); Kevin Kozol – p (tks 4, 7);)

Линк предоставлен Scholz Productions

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
кроссовер, мэйнстрим

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