Mehdi Rostami & Adib Rostami - Melodic Circles: Urban Classical Music from Iran

Новый релиз британского лейбла ARC Music дает всем желающим не частую возможность прикоснуться к сокровищам музыкальной культуры древнего Ирана. Да, только прикоснуться, потому что сорок восемь минут звучания – слишком мало, чтобы в полной мере оценить богатство этой музыки, уходящей корнями еще во времена сасанидского Ирана и получившей новый импульс после прихода в страну ислама, но вполне достаточно, чтобы почувствовать ее красоту, динамичность и явно импровизационную основу. Кроме того, звучит эта музыка в исполнении настоящих мастеров иранской музыки, получивших на родине классическое образование в этой сфере. Это двоюродные братья Мехди Ростами и Адиб Ростами. Первый из них играет на народном струнном инструменте сетар (не путать с куда более известным на Западе индийским ситаром, свое название получившим, кстати, именно от персидского инструмента), а второй – на народном ударном инструменте, барабане томбак. Оба они родом из Керманшаха, оба уже получили определенную известность в Лондоне своими выступлениями и коллаборациями с другими исполнителями.
Музыка Ирана в основе своей ладовая, собранная в сложную систему так называемых макамов, каждый из которых, в свою очередь, делится на звукоряды – дастгахи, также состоящие из основных и дополнительных ладов. Мехди и Адиб исполняют свою авторскую музыку, но вся она подчинена этой веками складывавшейся системе. Сам Адиб так объясняет название альбома Melodic Circles: «Это путешествие в кругу иранских мелодий с современным подходом к традиционной музыке… Все иранские мелодии связаны вместе модальной системой, так что, это мелодический круг и коллекция мелодий». В соответствии с этой концепцией треки, составившие Melodic Circles, разделены на две группы. В одной - темы, созданные на основе классического (а классическая музыка Ирана – это музыка городская) дастгаха Bayāt-e Tork: это пьесы Nostalgia, Journey и Delight, составившие первый круг. Во второй – композиции на основе дастгаха Bayāt-e Esfahān: Lonely, Life, Past и Mystic Dance – круг второй.
Но эти нюансы важны для глубоких знатоков и специалистов. Рядовой же слушатель сразу обнаружит существенное отличие этой музыки от звукового фона, сопровождающего нас в путешествиях по арабскому или турецкому Востоку. Не похожа она и на медитативность индийских раг. Об импровизационности я уже говорил, а, как следствие, из этого факта проистекает и высокий драматизм, присутствующий во многих эпизодах. Своеобразная динамика, рваный ритм, красота звучания сетара придают особую прелесть музыке двоюродных братьев. Впечатление Melodic Circles оставляют очень сильное. Это та музыка, которую хочется слушать еще и еще.
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