McClenty Hunter Jr. - The Groove Hunter

С известным американским гитаристом Дэйвом Страйкером уже не один год работают в трио органист и клавишник Джаред Голд и ударник МакКленти Хантер. Не знаю, случайно или нет, но почти одновременно оба партнера Дэйва выпускают на принадлежащем ему лейбле Strikezone Records свои альбомы в качестве лидеров. На нашем сайте можно найти целый ряд альбомов самого Страйкера, совсем недавно был опубликован обзор альбома Джареда Голда Reemergence, а сегодня мы представляем работу МакКленти Хантера The Groove Hunter.
В отличие от Голда, для Хантера этот альбом – дебютный. Этот уроженец штата Мэриленд начинал с исполнения музыки госпел, получил степень в Джульярде, одном из самых солидных центров музыкального образования в Нью-Йорке, и уже более десяти лет активно работает на здешней джазовой сцене. Три года МакКленти играл в квинтете такого известного мастера современного джаза, как Кенни Гарретт, выступал с Лу Дональдсоном, Кертисом Фуллером, Эриком Ридом и другими, а о его работе со Страйкером уже говорилось выше.
Назвав своего первенца The Groove Hunter, МакКленти не погрешил против истины. Грува в исполняемой им музыке хоть отбавляй. Любой слушатель, наткнувшись на этот альбом, не сможет не оценить заразительную притягательность исполняемых его ансамблем композиций. В программу вошло четыре его собственных пьесы и пять каверов – Колтрейн, Шортер, Стиви Уандер, Херби Николс и Гэри МакФарленд. Подборка, как видите, весьма эффектная. Не менее эффектен и состав исполнителей, который МакКленти удалось собрать для записи The Groove Hunter. Тут мы находим имена и знаменитых Эдди Хендерсона и Дональда Харрисона, и отличных пианистов Крисчена Сэндса и Эрика Рида, и, конечно же, Дэйва Страйкера. Практически каждому из них была предоставлена возможность продемонстрировать свое мастерство самых эффектным образом. В стартовой пьесе Blue Chopsticks очень хороши Рид и басист Коркоран Холт, в шортеровской The Big Push царят труба Хендерсона и альт-саксофон Харрисона, в лиричной авторской пьесе Хантера Autumn вновь хочется отметить Холта, а в версии композиции Уандера That Girl (вот где море грува!) просто блистательно звучит гитара Дэйва Страйкера. И такой парад исполнителей продолжается до конца альбома, а командует этим парадом совсем не похожий на дебютанта (да и какой он дебютант по существу!), талантливый ударник, композитор и незаурядный, как выясняется, бэнд-лидер МакКленти Хантер – к вашим услугам! © & (p) 2018 Strikezone Records 9 tks / 52 mins (McClenty Hunter Jr. – dr; Stacy Dillard- ts; Eric Reed- p; Corcoran Holt- b; Eddie Henderson- tp (tk 2); Donald Harrison- as (tks 2, 8); Dave Stryker- g (tk 4, 6); Eric Wheeler- b (tks 4, 6, 7); Christian Sands- p, fender rhodes (tks 4, 6, 7);) Линк предоставлен Jazz Promo Services Леонид Аускерн