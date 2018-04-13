McClenty Hunter Jr. - The Groove Hunter

Вся творческая жизнь Айры Би Лисса связана с биг-бэндовым джазом. Эта ниочка тянется еще с начала 70-х лет прошлого века, когда юный Айра в Сан-Диего сидел за ударной установкой в Patrick Henry High School Band. А уже в 1979 году он ...