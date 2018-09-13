Deep Energy Orchestra - Playing With Fire

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Кипр, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз
печать
сохранить как pdf
Главная > обзоры > издано в 2018г.

Deep Energy Orchestra - Playing With Fire

стиль:
13.09.2018

Deep Energy Orchestra - Playing With Fire
В 2017 году басист и композитор из Сиэттла Джейсон Иверетт (известный также, как «Мистер И») был удостоен местным культурным центром Джека Строу звания “Artist in Residence” и в этом качестве, собрав коллектив под названием Deep Energy Orchestra, записал на сцене центра в течение двух дней в режиме live программу, названную Playing With Fire. Помимо аудио записи весь процесс тщательно документировался видеозаписью с нескольких камер. И там было, что послушать и что снимать!

Но сначала слово самому Джейсону: «Я люблю инструментальную музыку и в качестве академического музыканта начал выступать в возрасте восьми лет. Я начал профессионально играть в джазовых клубах в шестнадцать и почувствовал любовь к индийской музыке в восемнадцать. Данный проект – захватывающая кульминация этой истории и моей любви ко всем вышеуказанным музыкальным направлениям». И еще одна цитата из Иверетта: Моя музыка – комбинация всех вдохновляющих меня музыкальных направлений. Классика, джаз, грув, фанк, прог-рок и world music (особенно индийская музыка и фламенко). У музыки специфичный язык, и особенно впечатляет, когда музыканты разных жанров и школ собираются вместе и создают нечто новое, уникальное и прекрасное. Моя музыка почти всегда чисто инструментальная и часто со сложной метрикой».

Все обстоит именно так в проекте Playing With Fire. Иверетт собрал удивительную команду музыкантов. В нее вошли знаменитый Трей Ганн, бывший гитарист King Crimson, индийский мастер перкуссии карнатакской школы Сельваганеш, игравший с Джоном МакЛафлином в Shakti, еще один индиец, таблист Анил Прасад и, наконец, камерный струнный квартет из Сиэттла. Экзотические индийские ударные инструменты – это уже необычно, но и остальной инструментарий способен вызвать острый интерес. Сам Иверетт играет на акустическом шестиструнном инструменте и семиструнной безладовой бас-гитаре, Ганн пользуется двенадцатистрункой, а в струнном квартете наряду с обычной скрипкой (родившаяся в Норвегии Рэчел Несвиг), виолой и виолончелью звучит и семиструнная электроскрипка Радхики Айер (есть ли у нее какие-то родственные связи с одним из самых талантливых в современном джазе пианистов Виджаем Айером я так и не выяснил).

А вот дальше мой текст, возможно, будет необъективным. Потому что Playing With Fire привел меня в восторг. Замечательная музыка! Помните, любимые музыкальные направления Мистера И? Да, на мой взгляд их сумма в этом альбоме дала новое качество, и, надеюсь, любой поклонник прог-рока, фьюжн или индийской музыки оценит его по достоинству. Уже первые композиции альбома Awakening и Mysterious World слушаешь, затаив дыхание, а потом следует потрясающая двадцатиминутная американо-индийская рага Resolve Inprov Caravan, в которой помимо блистательного переплетения звуков гитар, струнных и перкуссии звучит еще и экстатический вокал без слов. Финальный The Return только закрепляет яркое впечатление от этого праздника музыкального синтеза. Это стоит услышать!

© & (p) 2018 7d Media

4 tks / 38 mins

(Jason Everett (Mister E) – 7-string fretless & 6-string acoustic b; V. Selvaganesh – kanjira and custom drum kit; Trey Gunn – Warr Guitar; Radhika Iyer – 7-string electric violin; Anil Prasad – table; Rachel Nesvig – violin; Aleida Gehrels – viola; Phil Hirschi – cello;)

Линк предоставлен 7d Media

Леонид АУСКЕРН
Расскажи друзьям:


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Индия, Норвегия, США
музыкальный стиль
индийская музыка, прог-рок, фьюжн

Еще из раздела издано в 2018г.

Jay Rodriguez - Your Sound: Live At Dizzy’s Club Coca-Cola

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
  • страна: Колумбия, США
Признаюсь, был очень удивлен, когда обнаружил, что известный, разменявший уже пятый десяток, саксофонист, неоднократный номинант Грэмми Джей Родригес альбомом Your Sound: Live At Dizzy’s Club Coca-Cola только открывает свою ...
подробнее
13.09.2018

Jeff "Siege" Siegel Quartet - London Live

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
  • страна: Австрия, США
Новый, второй по счету, альбом квартета известного американского ударника Джеффа «Сиге» Сигеля выходит на Artist Recording Collective в сентябре 2018г. Первый их альбом, King Of Xhosa, с участием южноафриканского трубача Фейя ...
подробнее
13.09.2018

Joanna Wallfisch - Blood And Bone

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: кроссовер
  • страна: США, Великобритания
Еще один очень обаятельный и совсем не гадкий утенок на нашем джазово-блюзово-этническом сайте. Да, то, что делает Джоанна Уолфиш, лишь в каких-то черточках соприкасается с джазом, а также с роком и фолк-роком. Эта исполнительница ...
подробнее
13.09.2018
© 2018 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com