Deep Energy Orchestra - Playing With Fire

В 2017 году басист и композитор из Сиэттла Джейсон Иверетт (известный также, как «Мистер И») был удостоен местным культурным центром Джека Строу звания “Artist in Residence” и в этом качестве, собрав коллектив под названием Deep Energy Orchestra, записал на сцене центра в течение двух дней в режиме live программу, названную Playing With Fire. Помимо аудио записи весь процесс тщательно документировался видеозаписью с нескольких камер. И там было, что послушать и что снимать!
Но сначала слово самому Джейсону: «Я люблю инструментальную музыку и в качестве академического музыканта начал выступать в возрасте восьми лет. Я начал профессионально играть в джазовых клубах в шестнадцать и почувствовал любовь к индийской музыке в восемнадцать. Данный проект – захватывающая кульминация этой истории и моей любви ко всем вышеуказанным музыкальным направлениям». И еще одна цитата из Иверетта: Моя музыка – комбинация всех вдохновляющих меня музыкальных направлений. Классика, джаз, грув, фанк, прог-рок и world music (особенно индийская музыка и фламенко). У музыки специфичный язык, и особенно впечатляет, когда музыканты разных жанров и школ собираются вместе и создают нечто новое, уникальное и прекрасное. Моя музыка почти всегда чисто инструментальная и часто со сложной метрикой».
Все обстоит именно так в проекте Playing With Fire. Иверетт собрал удивительную команду музыкантов. В нее вошли знаменитый Трей Ганн, бывший гитарист King Crimson, индийский мастер перкуссии карнатакской школы Сельваганеш, игравший с Джоном МакЛафлином в Shakti, еще один индиец, таблист Анил Прасад и, наконец, камерный струнный квартет из Сиэттла. Экзотические индийские ударные инструменты – это уже необычно, но и остальной инструментарий способен вызвать острый интерес. Сам Иверетт играет на акустическом шестиструнном инструменте и семиструнной безладовой бас-гитаре, Ганн пользуется двенадцатистрункой, а в струнном квартете наряду с обычной скрипкой (родившаяся в Норвегии Рэчел Несвиг), виолой и виолончелью звучит и семиструнная электроскрипка Радхики Айер (есть ли у нее какие-то родственные связи с одним из самых талантливых в современном джазе пианистов Виджаем Айером я так и не выяснил).
А вот дальше мой текст, возможно, будет необъективным. Потому что Playing With Fire привел меня в восторг. Замечательная музыка! Помните, любимые музыкальные направления Мистера И? Да, на мой взгляд их сумма в этом альбоме дала новое качество, и, надеюсь, любой поклонник прог-рока, фьюжн или индийской музыки оценит его по достоинству. Уже первые композиции альбома Awakening и Mysterious World слушаешь, затаив дыхание, а потом следует потрясающая двадцатиминутная американо-индийская рага Resolve Inprov Caravan, в которой помимо блистательного переплетения звуков гитар, струнных и перкуссии звучит еще и экстатический вокал без слов. Финальный The Return только закрепляет яркое впечатление от этого праздника музыкального синтеза. Это стоит услышать! © & (p) 2018 7d Media 4 tks / 38 mins (Jason Everett (Mister E) – 7-string fretless & 6-string acoustic b; V. Selvaganesh – kanjira and custom drum kit; Trey Gunn – Warr Guitar; Radhika Iyer – 7-string electric violin; Anil Prasad – table; Rachel Nesvig – violin; Aleida Gehrels – viola; Phil Hirschi – cello;) Линк предоставлен 7d Media Леонид АУСКЕРН