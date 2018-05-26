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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Detieti - Frogressive Punk

стиль:
26.05.2018

Detieti - Frogressive Punk
Новый коллектив. Новый лейбл. Первая встреча. Перед ней, получив линк, решил порыться в Сети. Выяснилось, что ансамбль с диковинным названием Detieti возник в Москве в 2004 году. В нынешнем составе играет с 2016 года, а от первоначального остался только один из двух отцов-основателей, басист Михаил «Хэн» Иванов. Дискографию группы составляют альбомы Ne eP (2013), “Detieti в общих чертях”(2015) и – представляемый нами третий альбом Frogressive Punk, выпущенный в середине мая текущего года. Играют Detieti атомную смесь авангардного толка, в которой, словно в миксере, тщательно перемешаны элементы панка, прог-рока, фанка и джазовой импровизации. Такого рода острые блюда в принципе в чести сегодня у многих представителей российского андерграунда, но, в отличие от очень многих, у Detieti блюдо приправлено еще и изрядной толикой юмора – и чисто музыкального (судить могу, правда, только по Frogressive Punk), и, особенно, литературного, что ли, проявляющегося и в названии альбома, и в названиях треков, и в тексте (своего рода либретто), предваряющем альбом.

Да, Frogressive Punk - это нечто вроде целой истории в девяти треках, в которой идет речь о том, что четыре друга, Дед Циклоп, Бобёр, Древобот и Энтличек-Пентличек, проживающие в деревне Черное (часть альбома записывалась в июле 2017 года в реальной деревне Черное), построили субмарину и отправились бороздить воды близлежащего озера, хозяевами которого до той поры были лишь лягушки. Субмарина вместе с композицией Lazy Madonna создает очень прозрачные битловские аллюзии (в Lazy Madonna используется даже прямая цитата), да и весь сюжет – сплошной Magical Mystery Tour! Правда, в отличие от сравнительно вегетарианских битловских времен, у Detieti сюжет окутан еще и специфичным запахом сами-знаете-чего (имею ввиду треки Cocaintro, Rasta Fear и In Latrine (Cocaintro Revisited).

Помимо собственно квартета Detieti в записи альбома участвовала большая группа гостей, включая бывших участников ансамбля Ваниша и Романа Карандаева (второй отец-основатель Detieti). Инструментарий очень разнообразный – от многочисленной электроники и сэмплов до акустической гитары (очень неожиданно и приятно прозвучавшей у Александра Тихонова в короткой пьесе The Dream Of Woodland Animals), но «первый голос» я бы отдал все же звуку электрогитар со всеми задействованными «примочками». В музыке царит все та же упомянутая выше полистилистика, структура композиций редко бывает однородной, как правило, в один трек вмещается сразу несколько радикально непохожих друг на друга тем. Слушать Frogressive Punk от этого становится только интереснее.

… При процеживании Сети меня очень позабавило упоминание, что в своей тусовке Detieti заслужили прозвище «Детский Tzadik». Остроумно, хотя я бы нашел больше общего с отдельными направлениями творчества такого представителя downtown music, как Дэйв Фьючински. Но уж если все-таки «Детский Tzadik», то Detieti уже явно переросли его старшую группу.

© 2018 BNIL Records

9 tks / 48 mins

(Han - b, backing vocals, perc (7), field recordings (4,8); Viktor Tikhonov – dr, perc, ac. g (4,8), glockenspiel (4), ::vtol:: synths (1,9), brass arrangement, backing vocals, samples; Alexander Kosarenko – el. g, perc (7), backing vocals, kalimba (9); Peyote-R - synth, samples, backing vocals, perc(7); with guests:
Ramille Mulikov - brass (3,5,6,8); Vanish - solo-g (2,9), backing vocals (2); Roman Karandaev - vocals, screams (2,6,7), spoken word and beatbox (8); Ilya Borodin - falsetto vocal (1); Nikolai Samarin – el.double bass (4,7,9), samples;)

Линк предоставил Антон Китаев

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
авангард, кроссовер

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