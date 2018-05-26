Detieti - Frogressive Punk

Новый коллектив. Новый лейбл. Первая встреча. Перед ней, получив линк, решил порыться в Сети. Выяснилось, что ансамбль с диковинным названием Detieti возник в Москве в 2004 году. В нынешнем составе играет с 2016 года, а от первоначального остался только один из двух отцов-основателей, басист Михаил «Хэн» Иванов. Дискографию группы составляют альбомы Ne eP (2013), “Detieti в общих чертях”(2015) и – представляемый нами третий альбом Frogressive Punk, выпущенный в середине мая текущего года. Играют Detieti атомную смесь авангардного толка, в которой, словно в миксере, тщательно перемешаны элементы панка, прог-рока, фанка и джазовой импровизации. Такого рода острые блюда в принципе в чести сегодня у многих представителей российского андерграунда, но, в отличие от очень многих, у Detieti блюдо приправлено еще и изрядной толикой юмора – и чисто музыкального (судить могу, правда, только по Frogressive Punk), и, особенно, литературного, что ли, проявляющегося и в названии альбома, и в названиях треков, и в тексте (своего рода либретто), предваряющем альбом.
Да, Frogressive Punk - это нечто вроде целой истории в девяти треках, в которой идет речь о том, что четыре друга, Дед Циклоп, Бобёр, Древобот и Энтличек-Пентличек, проживающие в деревне Черное (часть альбома записывалась в июле 2017 года в реальной деревне Черное), построили субмарину и отправились бороздить воды близлежащего озера, хозяевами которого до той поры были лишь лягушки. Субмарина вместе с композицией Lazy Madonna создает очень прозрачные битловские аллюзии (в Lazy Madonna используется даже прямая цитата), да и весь сюжет – сплошной Magical Mystery Tour! Правда, в отличие от сравнительно вегетарианских битловских времен, у Detieti сюжет окутан еще и специфичным запахом сами-знаете-чего (имею ввиду треки Cocaintro, Rasta Fear и In Latrine (Cocaintro Revisited).
Помимо собственно квартета Detieti в записи альбома участвовала большая группа гостей, включая бывших участников ансамбля Ваниша и Романа Карандаева (второй отец-основатель Detieti). Инструментарий очень разнообразный – от многочисленной электроники и сэмплов до акустической гитары (очень неожиданно и приятно прозвучавшей у Александра Тихонова в короткой пьесе The Dream Of Woodland Animals), но «первый голос» я бы отдал все же звуку электрогитар со всеми задействованными «примочками». В музыке царит все та же упомянутая выше полистилистика, структура композиций редко бывает однородной, как правило, в один трек вмещается сразу несколько радикально непохожих друг на друга тем. Слушать Frogressive Punk от этого становится только интереснее.
… При процеживании Сети меня очень позабавило упоминание, что в своей тусовке Detieti заслужили прозвище «Детский Tzadik». Остроумно, хотя я бы нашел больше общего с отдельными направлениями творчества такого представителя downtown music, как Дэйв Фьючински. Но уж если все-таки «Детский Tzadik», то Detieti уже явно переросли его старшую группу.
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